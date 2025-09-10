親子KOL女兒推人被對方爸爸斥畜生　嬲到喊取暖不成被網民鬧爆

近年經常討論「生仔要考牌」，不少怪獸家長及小朋友野蠻行為網上被公開成為熱話。從事保險業的90後親子KOL「AndyBaba」，近日在公開出外遊玩時，大女推人後被對方爸爸斥「畜生」，令他「嬲到喊」。後續「苦主」爸爸匿名發聲揭羅生門，網民怒斥︰「一個唔識教、一個刻薄」。



有親子KOL發文透露在遊樂彭時，被其他家長斥畜生令他相當憤怒。（影片截圖）

親子KOL 「AndyBaba」曾指女兒有推撞其他小朋友的行為。（影片截圖）

近日AndyBaba在社交網指，日前帶兩名女兒到兒童遊樂場玩，突然聽到有其他媽媽嬲爆指有人推撞其小朋友家長無管教，AndyBaba直認：「我個女有時真係會咁做，我哋唔懷疑，如果當刻見到，我哋一定會道歉，不過真係見唔到。」及後與女兒去洗手間時碰見另一位爸爸突然對其女兒指：「推小朋友又唔道歉，死畜生。」令他相當震撼，馬上向被推小朋友道歉並指：「推小朋友係唔啱，但你絕對唔應該咁樣鬧我個女！」對方媽媽指其丈夫是因過於愛護孩子而情緒激動，聽到使用「死畜生」等侮辱性詞語時，對方皆顯得愕然，並再次道歉。AndyBaba表示久久未能平復，甚至氣得在女兒面前落淚。

親子KOL 「AndyBaba」網上記述當時情況。（網上截圖）

被推小朋友的父親於社交網匿名發聲講述事件另一個版本，指自己搖幼女到達遊樂場時，妻子情緒極度激動，憤怒地說了類似「沒家教」的話：「據太太所講，我大B當時係出口位已經讓佢囡囡行先，但就俾佢一手推跌。」而對方家長（事後確認為AndyBaba的妻子）卻看似毫無反應：「當下聽到我太太咁講已經好嬲，而一來我本身係比較火爆衝動嘅人，二來聽起嚟呢個爸爸完全唔會係講道理嘅人，如果同呢啲人講道理其實嘥氣。所以決定直接喺廁所門口等佢，用最極端嘅反擊方法鬧佢囡囡『小畜生』。」更批評AndyBaba在面對面和平解釋事件後，卻在網上公開批評他的做法不妥。

被推撞小朋友的爸爸發文指責親子KOL 「AndyBaba」。（網上截圖）

事件曝光後網民反應一致，指雙方爸爸都相當離譜，AndyBaba縱容小朋友推人仍覺得理所當然，將所有責任推到其他人身上放大自己慘處；而被推小朋友爸爸做出最差榜樣口出惡言：「話人細路係畜生，人格已經有問題」、「作為一個大人就麻煩光明正大行過去同個小朋友父母講，唔係走去言語攻擊個小朋友」、「呢篇文都唔覺得幾有品，原來講得畜生嘅人真係有啲刻薄，用自己職業睇唔起人職業，拎尾彩」。

親子KOL 「AndyBaba」不時分享湊女日常。（網上截圖）

