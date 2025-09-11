前TVB「御用丫鬟」李焯寧投身政界　化身交警坐鐵馬：我型到爆

現年45歲的前TVB「御用丫鬟」李焯寧畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲等，雖未能在演藝路上大紅大紫，但離巢後的李焯寧轉行從商，成立市場策劃公司，之後再投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協以及油尖旺民政事務處道路安全運動統籌委員會委任為2025-2026委員。最近她更到九龍交通總部，穿上警察制服一嘗做交警體驗。

李焯寧穿上制服後非常有型，她稱：「油尖旺道路安全運動統籌委員會委員參觀拜訪西九龍交通總部，重新鞏固好多新的道路安全知識，例如現在叫9駕不是醉駕，叫藥駕不是du駕等等，以及瞭解交通部科技及裝備👍當聽到油尖旺區是全港交通意外事故下跌最多的地區非常之感恩，證明交通安全教育在油尖旺得到顯著的成績。 這次收穫滿滿！尤其是可以坐上鐵馬還可以穿員警制服簡直夢寐以求啊😍 臥底這麼多年我終於要爆啦：其實我是員警🤫 本人覺得我型到爆🤣」

除了政職多多，李焯寧近年更越來越富貴，不時大曬富貴生活。李焯寧在2017年成立市場策劃公司，轉戰商界的她亦愈來愈富貴，不時出入馬場、私人會所、高級餐廳等等，又不時大曬Hermès手袋，包括Birkin、Mini Kelly、 Constance等，估計總值過百萬！

