失意視帝獲邀與鄧炳強共餐　威水曬合照震驚網民：以為係你老竇

44歲的星馬雙料視帝袁偉豪，近年雖然劇集產量稍減，但家庭生活卻是幸福滿瀉，有太太張寶兒的全力支持，大仔「袁咕碌」活潑可愛，第二個愛情結晶又即將誕生，組成幸福的四口之家，羨煞旁人。近日，袁偉豪更獲保安局邀請出席飯局，當中他與保安局局鄧炳強的一張合照，竟因「撞樣」而引起網民熱議。

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項，與黃智雯一起奪得兩地視帝及視后。（視覺中國）

袁偉豪演技備受肯定，有不少角色都令觀眾留下深刻印象，但近年因公司高層變動導致工作量大減。（IG圖片）

袁偉豪早前到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

網民讚袁偉豪現時活出自我。（小紅書）

近日，袁偉豪獲保安局邀請出席飯局，並在社交平台上以「臥底聚會」為題，分享多張照片，從其名牌、食物擺設到菜單都一一拍下，可見他心情非常興奮。而除了「天堂哥」袁偉豪外，獲邀的還有「Laughing哥」謝天華及同樣飾演過臥底角色「Kobe」的沈震軒等人，三大「臥底」難得聚頭，袁偉豪「貼題」寫道：「感謝保安局局長邀請，臥底們歸位。」此舉瞬間勾起網民的集體回憶，紛紛留言是否有新行動，又笑稱：「原來鄧sir 先係成班UC（臥底）嘅handler。」

袁偉豪獲邀出席保安局宴請飯局。（小紅書）

袁偉豪心情興奮。（小紅書）

袁偉豪曬與鄧炳強合照。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

然而，在眾多合照中，最搶鏡的莫過於袁偉豪與保安局局長鄧炳強的自拍合照。相中兩人面露微笑，但網民的焦點卻落在他們相似的樣貌上，無論是臉型輪廓、眉宇間的神態，甚至是笑容都非常神似，讓網民驚呼兩人甚有父子相：「哇餅印咁喔以為係你老竇」、「一模一样嘅？」，令人哭笑不得，相信袁偉豪本人亦始料未及。

一家三口好幸福。（IG@benontheroad）

張寶兒兒童節曬超聲波相宣布懷第二胎。（IG圖片）