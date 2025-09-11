失意視帝獲邀與鄧炳強共餐 威水曬合照震驚網民：以為係你老竇
撰文：崔力生
44歲的星馬雙料視帝袁偉豪，近年雖然劇集產量稍減，但家庭生活卻是幸福滿瀉，有太太張寶兒的全力支持，大仔「袁咕碌」活潑可愛，第二個愛情結晶又即將誕生，組成幸福的四口之家，羨煞旁人。近日，袁偉豪更獲保安局邀請出席飯局，當中他與保安局局鄧炳強的一張合照，竟因「撞樣」而引起網民熱議。
近日，袁偉豪獲保安局邀請出席飯局，並在社交平台上以「臥底聚會」為題，分享多張照片，從其名牌、食物擺設到菜單都一一拍下，可見他心情非常興奮。而除了「天堂哥」袁偉豪外，獲邀的還有「Laughing哥」謝天華及同樣飾演過臥底角色「Kobe」的沈震軒等人，三大「臥底」難得聚頭，袁偉豪「貼題」寫道：「感謝保安局局長邀請，臥底們歸位。」此舉瞬間勾起網民的集體回憶，紛紛留言是否有新行動，又笑稱：「原來鄧sir 先係成班UC（臥底）嘅handler。」
然而，在眾多合照中，最搶鏡的莫過於袁偉豪與保安局局長鄧炳強的自拍合照。相中兩人面露微笑，但網民的焦點卻落在他們相似的樣貌上，無論是臉型輪廓、眉宇間的神態，甚至是笑容都非常神似，讓網民驚呼兩人甚有父子相：「哇餅印咁喔以為係你老竇」、「一模一样嘅？」，令人哭笑不得，相信袁偉豪本人亦始料未及。