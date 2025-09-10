千禧女神慶祝43歲生日美貌零跌Watt　息影轉戰商界成上市公司主席

前2R成員黃婉佩（Race）在2016年與新加坡富商David Loh結婚，兩人育有一對仔女Cara及Dayton，一家四口定居新加坡。日前（7日）黃婉佩迎來43歲生日，她在社交平台分享了一段慶生短片，並寫道：「What an amazing birthday. Complete with my family, surprises and a blood moon.❤️（真是一個很棒的生日！和家人在一起，驚喜不斷，還有血月。）」

Race依然好靚女。（IG@missracewong）

女強人！（IG@missracewong）

三姊妹為媽媽慶生。（IG@missracewong）

溫馨。（IG@missracewong）

女強人！（影片截圖）

女強人！（影片截圖）

羡慕！（IG@missracewong）

片中所見，黃婉佩與老公及一對仔女到海邊慶生，現場以大量氣球佈置，身穿露膊長裙的黃婉佩，同老公在樂隊伴奏下跳舞，非常浪漫！黃婉佩與家姐黃婉君（Rosanne）在2002年以姊妹檔強勢加入樂壇，先後推出過4張專輯，更憑TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》成功入屋。不過兩人都已經淡出娛樂圈多年，各自組織家庭。黃婉佩當年淡出幕前後一度轉戰金融界，其後回流新加坡，2016年與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色，前年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！

慶祝43歲生日。（影片截圖）

慶祝43歲生日。（影片截圖）

慶祝43歲生日。（影片截圖）

浪漫！（影片截圖）

浪漫！（影片截圖）

生日快樂！（影片截圖）

三姊妹。（IG@missracewong）

三姊妹。（IG@missracewong）

2016年Race與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色。（IG@missracewong）

去年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！（IG@missracewong）

現時黃婉佩一家四口定居新加坡，所住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，單是花園就已經有3,000呎！黃婉佩曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時公開豪宅內景，可見獨立屋至少有三層，設有私家升降機，地下室設有家庭影院及健身室，此外，還擺放了一張桌球枱及設有小型酒吧。而客廳就以簡約溫馨風格為主，擺放了兩張長形餐枱，黃婉佩透露他們一家人會在可坐8人的雲石餐枱食早餐，而晚餐就會在另一張可坐約14人的木餐枱用餐，整個飯廳空間闊落，方便宴請親友。客廳內還擺放了一部三角鋼琴，是黃婉佩老公送給她的生日禮物。屋外還設有一個大泳池，黃婉佩不時會同一對仔女在泳池玩水，盡享親子時光！

幸福人妻！（IG@missracewong）

TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）專程去到新加坡探訪Race的億元豪宅及辦公室。（YouTube影片截圖）

地下室設有家庭影院。（YouTube影片截圖）

