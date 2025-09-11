林曉峰被陳小春揭擁一隱藏「技能」　 粉絲爆因此導致體毛較少？

現年54歲的男星林曉峰（阿Lo），自2021年參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後，成功打開內地市場，除了主持工作外，還以歌手身份參與不少歌唱節目，甚至舉行個人演唱會，迎來事業第二春。最近，林曉峰再度聯同張智霖、陳小春及周柏豪參與《披荊斬棘的哥哥2025》，在節目中擦出不少火花，而老友陳小春更在最近一集中，大爆林曉峰擁有一項深藏不露的技能！

林曉峰因為《披荊斬棘的哥哥》人氣急升。（林曉峰微博圖片）

林曉峰近年在內地撈得風山水起，吸納不少粉絲。（林曉峰微博圖片）

林曉峰現時還多了一個歌手身分。（林曉峰微博圖片）

林曉峰和陳小春近年經常拍住亮相綜藝節目。（林曉峰微博圖片）

眾所周知，林曉峰熱愛打羽毛球，但原來他的「水上功夫」都非常了得。在最近一集《披荊斬棘的哥哥2025》中，陳小春閒聊時突然「爆料」，指著林曉峰向眾人透露：「他游泳很厲害，他以前是教練，真的是游泳教練，拿獎盃的，是港隊。」此言一出，即引來全場驚訝的目光，眾人紛紛望向這位平時深藏不露的「飛魚」。面對好友突如其來的吹捧，林曉峰靦腆一笑，隨後發揮其搞笑本色，大玩食字笑話：「不是『港』，是『講』啊。」惹得全場捧腹大笑。

周柏豪、張智霖、陳小春及林曉峰組成「大灣仔戰隊」，再戰《披荊斬棘2025》。（影片截圖）

在最近一集《披荊斬棘的哥哥2025》中，陳小春爆林曉峰游泳很厲害。（《披荊斬棘的哥哥2025》截圖）

惹來全場驚訝目光。（《披荊斬棘的哥哥2025》截圖）

陳小春指林曉峰游水勁到拿獎盃。（《披荊斬棘的哥哥2025》截圖）

事實上，林曉峰讀書畢業後曾任游泳教練，有粉絲留言：「曉峰哥入行前曾經做過游泳教練，也因為常年泡在水里導致體毛比較少（哈哈哈一些奇怪的知識點）。」並稱讚：「雖然不是港隊，但能做游泳教練確實很厲害，起碼是很標準且能教會人的。」

面對好友的突然吹捧，林曉峰謙虛笑過。（《披荊斬棘的哥哥2025》截圖）

林曉峰大玩食字gag，說自己是「講」隊，不是「港隊」。（《披荊斬棘的哥哥2025》截圖）

粉絲搞笑留言。（小紅書）

而林曉峰以往亦曾在節目中透露過當游泳教練的辛酸，他直言暑假的時候很痛苦，從早上8點開始就要教堂，一直教到晚上9點，13個小時幾乎沒有停歇，雖然中間有一小段時間吃飯，但他們當時幾個教練就是用兩、三塊浮板放在大腿下面，再擺兩個水袖在旁邊就浮起來，飯盒便放在浮板上面吃，而且10個教練中就有8個患上皮膚病，因為10幾個小時一直泡在水裡，所有的皮膚、頭髮都破壞了，所以最初他很不喜歡做游泳教練，直到後來在教導小朋友的過程中，才慢慢體會到箇中樂趣。

粉絲還分享林曉峰當年帶外甥女游說的視頻。（小紅書）

林曉峰以往曾在節目中透露，當游泳教練時的辛酸。（視頻截圖）