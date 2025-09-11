鍾嘉欣自爆首次月經驚魂　以為有絕症瞞家人去拜神：我唔可以死

鍾嘉欣自從成為人母後，便將生活重心放在家庭，減少工作量。日前她到接受電台節目《可「連」天下父母心》主持Christine（汀汀）訪問，被形容是「鐵人媽媽」，她大談自己的育兒之道，例如要小朋友早睡早起、朝早做完功課才返學等，她亦堅持每天步行送子女返學，放學後則安排玩樂時間及課外活動等。鍾嘉欣又大讚丈夫是「神隊友」，作為一名醫生，雖然工作繁忙，但回家後會積極分擔煮飯、洗衣和清潔等家務，她稱：「我做到嘅嘢佢都做到，我哋兩個都好全面。」

鍾嘉欣又堅持要培養子女的獨立性，要求孩子們自己完成穿鞋、收拾書包、清潔午餐盒和洗澡等，「出街時我唔會幫你著鞋、你嘅書包自己清潔，午餐盒自己攞出嚟。」她笑言：「我本身係個好溫柔嘅人，但做咗阿媽之後，把聲好大聲，隔三間屋都聽到我講嘢。」有時子女太百厭，嘉欣更會跟他們說：「知唔知道你哋咁樣，媽咪真係會爆血管！」

談及三個孩子的性格，嘉欣形容大女很聽話、有主見及充滿大家姐風範；兒子則是她的「情人」，但又很固執，經常說出甜蜜的話語；兩歲的細女則最野性，「佢好E人（外向型），每個人都係佢嘅朋友，一見到面就好熱情打招呼，好多人都識佢，因為佢好有社交能力。」當孩子們爭吵時，鍾嘉欣都試著用不同方法處理：「嗌交、打交成日都有，我都要不斷學習，最初就好溫文同佢講道理，教教吓唔得就發火，有好多方法可以處理，我都學習當中，我都有哥哥同家姐，所以好明白佢哋點解會打交，總之唔好流血就得。」

大女Kelly今年9歲，談到孩子將會相繼踏入青春期，一講到這裡嘉欣就很傷感，「如果有一日我唔可以再聞佢嗰啲酸臭味嘅臭腳，會冇晒人生樂趣，暫時接受唔到，我個女依家每一日都有變化，表情同回答每日都有啲唔同，愈嚟愈接近冷淡，但以前唔會有，所以有啲傷心，依家鍾意同朋友玩就唔記得爸爸媽媽，9歲又快咗少少。」

她更大爆自己青春期時，十分害怕來經，「第一次嚟好驚，我唔敢話畀阿媽知，以為有病，仲靜靜雞去拜神，『我唔可以死，仲要陪阿媽』，之後阿媽見到垃圾筒，就解釋畀我聽，先知原來唔係有病；作為阿媽知道阿女將來會嚟都好驚，想像唔到。」