膠戰S4專訪｜6膠當最後一季拍先夠投入　腦洞大開想齊人拍古裝劇

劉沛蘅（Hillary）、魏浚笙 ( Jeffrey）、阿正、呂爵安（Edan）、徐浩昌（肥腸）即場上演古裝鬧劇。（葉志明攝）

《膠戰S4》終於衝出香港，阿正表示當初計劃是到日本，但由於「7月地震」傅言，最終拉大隊到馬來西亞都宣布取消。訪問中，劉沛蘅（Hillary）率先被爆料，阿正表示眾人在水上活動完成拍攝後，在趕時間、環境惡劣的情況下，Hillary堅持完成焗油這個護髮療程；而過往拍攝零進食的Jeffrey，今次亦放縱地食，除了是因為好食之外，他說：「生命好重要，所以有得食好食，因為嗰時整親，所以發現食嘢係好。」

本身畏高的Edan，如今也被訓練到無懼。

比起與MIRROR出埠，Edan認為與「5膠」相處時刻被歧視，問到原因，他說：「我覺得係私怨。明明我講得好笑，大家都唔畀反應。 」阿正表示Edan今季想做氣氛擔當，無奈表現強差人意，她亦忍不住問「你呢幾年經歷咗啲咩？」談到突破，6膠一致表示想拍劇，阿正最想挑戰《洛神》，奈何在她投入甄皇后時，小時候被禁睇電視的Edan完全連接不上。

Hillary當初知悉有意到日本拍攝時，十分擔心會有個難忘的生日。（葉志明攝）

拍到第四季，阿正認為最大改變是Hillary：「一開始佢都係好來好去，而家會情緒勒索，有啲遊戲我明明可以贏，但佢係『你贏咗遊戲，輸個朋友』。」Edan認為自己改變最大，他解釋《膠戰》最初時，大家都會想辦法令整件事好笑，但去到今季，或許是有足夠的默契與信任，所以不用再左度右度，全部以舒服自在為主。比起大家都說沒有太多改，Hillary認為大家改變不少：「我覺得自己放咗好多，唔怕show最底一面畀佢哋睇。我係慢熱，同阿正快熟係因為會一齊去旅行、大家都係女仔。Edan最唔熟，頭三季佢易相處啲，去到今季佢收埋自己多啲。同埋S4一開始時，大家都未在狀態，直到出trip大家先投入啲，可能因為大家都當最後一季咁拍。」

