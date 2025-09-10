70年代巨星凍齡撞樣宋智孝　多次被騙復出為前夫還千萬債務

1969年演出電影《負心的人》爆紅，被封為「一代巨星」、「一代佳人」的資深女星，現年72歲的湯蘭花，曾經在東南亞擁有超高人氣，直到2000年代才淡出幕前，早2年現身曾被封美魔女更指撞樣宋智孝。近日接受資深傳媒人汪曼玲《快拍.曼鏡頭》訪問，敘述遇人不淑積蓄盡失，以及為夫還債仍離婚收場往事。



現年72歲的湯蘭花，1969年演出電影《負心的人》爆紅，曾經在東南亞擁有超高人氣。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

湯蘭花原名為優路拿納．丹妮芙，生於台灣，擁有鄒族血統兼原住民外貌五官立體，絕對是天生美人胚子。17歲參加歌唱比賽出道後不久，即接拍《負心的人》一炮而紅，但在事業高峰時，年僅25歲湯蘭花選擇下嫁相戀七年的商人男友應家東，為愛息影：「我們那個年代，女人最大的夢想就是找一個男人結婚、生子，做賢妻良母。所以我根本沒有其他的目標，目標就是這個而已。所以碰到了就覺得那就對了，找到了，就去結婚。」

汪曼玲飛到台北訪問湯蘭花。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

婚後二人育有一子，但湯蘭花丈夫及後生意失敗欠下大筆債務：「2000幾萬台幣，換算起來現在差不多一億了。沒辦法還啊，我拼命努力去唱歌，去演戲，可是（金額）太大了，我沒辦法還，能還的都還了。」湯蘭花為夫復出還債到東南亞登台賺錢，錯過兒子童年時光，最終二人於1982年離婚。

湯蘭花憶述多次被騙經過。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

湯蘭花又回憶當年隻身到台北發展，卻被好友偷走存摺；近年轉戰傳銷界亦被助手背叛，帶走所有下線，讓她事業再度歸零。湯蘭花總結多次被騙原因：「我們在鄉下，每個都是善良的人，從來沒有想過騙這個字。小時候家裡晚上睡覺門都是開的，不會有人去偷你的東西，所以我覺得世界上的人是跟我們一樣。」