容祖兒缺陣雲浮中學運動場拼盤Show　C位由兩位實力男唱將頂上

早前網上流傳一張「2025迎中秋港台巨星演唱會」的宣傳海報，演出地點竟是雲浮市新興縣黃崗實驗中學運動場，陣容中最矚目的，無疑是海報正中央的樂壇天后容祖兒。這類群星演唱會俗稱「拼盤Show」，有內地網民就認為，容祖兒竟要去五線城市的中學運動場做「拼盤Show」，有失天后身份。

容祖兒近年活躍於內地商演。（IG@yungchoyee）

有內地網民就認為要去五線城市的中學運動場做「拼盤Show」，有失天后身份。

然而，在最新版本的海報上，容祖兒的名字和照片已消失得無影無蹤，原本在前排左側的側田，「升呢」取代祖兒成為C位。演出陣容亦「大執位」，加入了呂方和台灣歌手潘美辰，至於原本以剪影示人的神秘嘉賓，身份終於公布，原來是容祖兒同門師弟洪卓立。

左邊是舊版海報，右邊是新版海報，可見新版中已沒有容祖兒，C位由側田頂上，陣容中也新增了呂方和潘美辰。（微博圖片）

陣容變動，票價亦隨之調整。從兩張海報可見，舊版票價由188元至888元人民幣不等，而新版票價則由180元至680元，微博上有網民推算天后「身價」，指若以最便宜的門票（188 vs 180）計算，容祖兒身價僅值8元人民幣；不過也有人反駁指最貴門票相差208元，並列出方程式「容祖兒=呂方+潘美辰+$8」，證明這說法十分無稽。其實以容祖兒的叫座力，相信返香港啟德體育園開騷，賣千幾蚊一張飛都一定大把Fans撲飛，尤其她前年在演藝學院開《My Secret Live: ANOTHER SIDE》，最貴門票$1,180，一樣一票難求，34場全部爆滿，證明天后絕對有價有市！

不少網民都對容祖兒辭演表示理解，認為是明智之舉，建議她慎選演出，但亦有人大嘆可惜，直言「無咗祖兒，個騷當堂失色不少」，又推測這可能是「畀面派對」，所以最初會答應。