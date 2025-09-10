前港姐李明慧疑遭丈夫襲擊恐嚇　供稱陳燿陽架頸怒吼：我會殺了妳

前港姐亞軍李明慧在2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳耀陽結婚，婚後育有一對龍鳳胎。58歲的陳燿陽涉於年初在赤柱單位內恐嚇及襲擊李明慧，陳燿陽被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪，威脅女子陳李明慧使其人身遭受損害，意圖使她驚；以及同日同地襲擊陳李明慧，因而對她造成身體傷害。陳燿陽於早前答辨時否認控罪，案件今日（10日）於東區裁判法院開審。

李明慧2003年與陳耀陽結婚。（網上截圖）

李明慧出庭作供指案發前一晚，二人曾因聚會日子的事宜發生爭執，而案發當日她再提及事件時，陳燿陽突然掃跌所有物品及對她怒吼。陳燿陽見到她想拍下現場情況時，更意圖搶走她的電話，其後再用刀架在她的頸上，之後對她說：「我會殺了妳，在妳告訴其他人之前（I’m gonna kill you, before you can tell it.）」。

李明慧今出庭作供。(陳蓉攝)

李明慧指陳燿陽要求她問女兒以提供一個日期與朋友聚會，但女兒未能立即提供確實日期時，陳燿陽頓時不悅。然後案發當天她進入陳燿陽的房間向他提及聚會事宜時，陳燿陽即對她怒吼，以及聲稱會對女兒不好，更用力拍枱。雖然李明慧曾嘗試安撫陳燿陽，但他開始把桌上的東西掃跌，更在沿途經過的地方都掃跌東西，包括揮動家具掃跌化妝桌上的物品，以及差點誤傷小狗。因為李明慧害怕被陳燿陽打中，所以沒有跟着他走，只是在後面看着他破壞物品。

被告陳燿陽(圖中)否認1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪。(陳蓉攝)

李明慧拍下現場的照片傳送至家庭群組，再致電999報警。陳燿陽發現李明慧拍照時，即想搶下她的電話，但未有搶到，他便即時拿了一把長約20厘米的小刀，從後環繞架在她的頸上。李明慧被刀架頸後立即大聲向傭人呼救，傭人聽到後曾嘗試叫陳燿陽冷靜。

前港姐陳李明慧與丈夫陳燿陽。(資料圖片)

陳燿陽致電他人，然後對她說：「我會殺了妳，在妳告訴其他人之前（I’m gonna kill you, before you can tell it.）」李明慧指當時感到驚慌及覺得難以置信。