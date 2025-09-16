Kiri T「摺」得勁離譜　自爆男朋友最浪漫係買「假甲」

Kiri T新歌《藍剔未必是壞習慣》以暗戀為題材。（葉志明 攝）

Kiri T新歌《藍剔未必是壞習慣》以暗戀為題材，她說自己整個中學時期都在暗戀中渡過，面對暗戀對象，一直採取「唔講嘢」、「齋觀察」的態度。「細個真係好摺，大部分時間都係寫歌，對住電腦或琴。喺屋企譜寫好多愛情故事，有時諗返咁摺係咪好，好嘅係我建立咗一個好大嘅宇宙，唔好係好似無經歷過啲咩，以前喺英國讀書，放假時朋友會去歐洲，我係搵最近學校嘅town，整個假期留喺屋寫歌，give and take 無嘢係完美。」能夠「摺」出一隻容祖兒的《兩面》，其實也不必是壞事；「摺」了多年， Kiri近年才下定決心與相識多年的友人一齊旅行 。「以前太認真，搞到個人好緊張，做音樂有多啲經驗，反而令個腦鬆啲會諗到多啲嘢。」

Kiri T的MV多以 1 take過拍攝，她笑稱希望可以停一停，因為都幾辛苦。

中學時代沉醉於創作音樂，Kiri 也曾有「無人明白我」的心態，直到在英國留學，遇到一班「啱咀形」的朋友。整個訪問離不開「摺」，Kiri說與拍拖5年的男友也很「摺」，放狗雖然是拍拖日常，但狗狗原來也很「摺」，出門15分鐘是極限。如何維繫「摺」人的愛情？Kiri說：「我心目中嘅愛情係好淡然嘅sweet同有狗仔，我唔係好鍾意plan太多嘢，而家咁係好理想。所謂的淡然，當然不會有燭光晚餐的存在，因為「要著到好靚，有啲煩」，所以當問男友最sweet的舉動，Kiri想了又想：「因為我要彈琴，所以唔會整啲好長嘅指甲，有時影雜誌要有假甲，男朋友係識買嗰款指甲再擺喺我個袋，同埋佢會幫我卸甲，我覺得好sweet。」 再問身為女友的她做過最sweet的舉動，Kiri瞬間hang機，繼而傻笑並指迫男友飲水是最sweet的舉動⋯⋯

年初首踏叱咤舞台，Kiri T喊足全程，她表示至今仍未有勇氣回看當晚表現。

Kiri去年憑《至少做一件離譜的事》首奪叱咤十大第五位，她認為這個獎來得剛好，但也不會為今年的成績表而感到壓力，自加入華納後，主力出廣東歌，Kiri自覺越唱越順。「錄《藍剔未必是壞習慣》時好似講嘢咁，但比起我第一隻廣東歌《扭擰雪糕屋》，可能因為累積咗經驗，今次唱得更得心應手。」 談到藍剔，Kiri自爆WhatsApp未讀訊息已發展到3位數，雖然望到會有一額汗感覺，但又並未太想處理。「已讀不回我又還好，如果係朋友，會諗佢哋可能忙，有緊要嘢我會直接打畀對方，有試過打完一大段嘢，幾日後先發現原來無send出去。」

Kiri去年憑《至少做一件離譜的事》首奪叱咤十大第五位，她認為這個獎來得剛好。（葉志明 攝）

