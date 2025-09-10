東張西望｜獨居事主收過千元水費單疑被樓上偷水：屋企唔係開魚池

TVB節目《東張西望》今日（10日）講到事主黃先生「報東張」，表示自己突然收到水費單要交過千元費用，但家中水錶無壞又沒漏水，想不到竟然是被人偷水。

黃先生去年10月底買入屯門一村屋中層單位，但7月時突然收到一封過千元水費的帳單，黃先生表示自己一星期只是回來一至兩次，加上用水量並不是很多，他說：「冇理由千幾元，唔通屋企水浸咩？有乜理由啲水費咁勁㗎？我屋企又唔係開魚池。」黃先生指自己很少洗衣做飯，所以馬上檢查家中有沒有漏水問題。

黃先生再關上水錶總掣來檢查，正常情況下水錶應該是沒有反應的，但他卻表示：「我見到個水錶係咁跳，肯定有人偷水啦！」水錶在短短8日內，由本來的185度上升31度，他更指平時大半個月都用不了1度水，但竟然8日就急升了31度用水量，認真誇張。

黃先生見事態嚴重，於是馬上報警，後來發現自己的食水管被額外接駁了一根水管，自己的村屋亦多了一條排水管，眼見外牆多了一條排水管，而食水管又在排水管口消失，於是他懷疑：「可能用咗喉中喉嘅技術，用嚟偷水用。」他質疑有人利用排水喉作掩飾，其實裡面就是偷水的食水喉。

專家分析後都認為有可能做到喉中喉的技術，但直言從未見過。而黃先生的樓上女住戶是律師，其老公則是做工程的，發展商亦曾向黃先生表示未交樓前樓上曾換鎖自己進行工程，但因為外牆的排水喉屬於樓上，所以他們不能驗證到底是否有偷水，節目組隨即找樓上單位作回應。

楊先生是樓上涉嫌偷水單位的住戶，梁敏巧問到他是否知道黃先生單位被偷水時，他表示知道有這一件事：「如果係駁咗喺地底，其實起屋嘅時候應該做咗㗎喇。」至於被問到排水喉時，他則指是業主做，強調：「總之我冇搞過，一定唔關我事。」

