俠醫｜丁子朗想食回頭草被狠拒？　艷福無邊與廖慧儀激吻

TVB劇集《俠醫》今日（10日）播出第八集，除了主線陳豪外，副線的「奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）亦是重點。上周講到他與父親鄭子誠「搶女伴」後，今周又講到鄭子誠想借出租獨立屋為名，乘機向劉佩玥「抽水」。可惜劉佩玥被鄭子誠及丁子朗兩父子戲弄完後，已經不再對他們有寄望，反而目光放在救了她一命的陳豪身上。

陳豪的騎樓開張，劉佩玥獻殷勤的送上大禮物予他慶祝醫館開張，但就被陳豪媽媽盧宛茵嫌棄太阻擋拍照：「呢個嘢阻住個背景啊，攞走佢！」雖然她很不開心，但為了想得到陳豪，所以沒有說什麼。

丁子朗一家亦有前來慶祝開張，但是丁子朗見到劉佩玥獨自離開便追了出去，難道他想「食回頭草」？他一出門口見到劉佩玥態度突然360度大轉變，與上周玩弄她的態度有所不同：「車埋你啦，好難截車㗎呢度，有嘢同你卙。」上車後劉佩玥的目標又被丁子朗看出：「咁快轉咗新target？冧我表哥啊？」雖然丁子朗想給生意劉佩玥，但是她並不領情，還說：「我一定要賺你舊錢㗎？我唔係咩錢都賺㗎！」看來劉佩玥對丁子朗已經鐵了心。

另一邊廂，丁子朗在富二代的聚會中被程浩駿「落面」，直接諷刺他「冇事又話唔到事」：「但你連嗰五球嘢（五百萬）都攞唔到出嚟，除咗篤吓波都唔知有咩啱你玩。我哋返去開吓會，度吓有咩project係細數目嘅預鏗少玩啊！」自尊心強的丁子朗又怎能受這屈辱，艷福無邊的他看上了程浩駿的女伴，在桌球枱旁邊的房間與廖慧儀激吻，以報復程浩駿的尖酸刻薄言詞。

