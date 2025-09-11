赴山海劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《赴山海》陸劇改編自武俠大師小説《神州奇俠》。有劉芳作為編劇，任海濤、林峰為執導，由成毅、古力娜扎、李凱馨、徐振軒、劉夢芮、丁笑瀅、張峻寧、張曉晨領銜主演的一套以古裝武俠為題材的電視劇。此劇未播已令網民大呼期待，在雙平台預約量打破了武俠劇歷史紀錄！成毅一人包辦三角，從現代人到武俠，再到幫主，於系統內穿越古今，更有張智霖重返武俠劇，霸氣逼人，快快開播讓人一睹為快吧！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《赴山海》電視劇情大綱

現代社畜肖明明（成毅 飾）熱愛武俠小說，卻被社會磨平稜角，失去鋒芒，他不太喜歡小說中的劇情，就親自動手改編角色與故事方向，但因系統發生漏洞，令他意外穿越到最愛的武俠小說《神州奇俠》，從現代穿書到北宋末年的江湖世界，化身小說主角蕭秋水（成毅 飾），展開一段武林奇旅。經歷門派敗亡、江湖怨及朝堂陰謀，他憑現代思維和過關系統任務戰勝挑戰，與姐姐蕭雪魚（古力娜扎 飾）並肩而行，燕狂徒（張智霖 飾）留下無極仙丹，使蕭秋水武功突飛猛進，在多個武林高人指點下領略絕世武功，集結天下英雄，創立「神州結義」，成一代宗師，團結眾人對抗外敵與奸臣。

另外，他亦化身權力幫幫主「李沉舟」，號稱「君臨天下」，以無人能敵的拳法威震四方，跟蕭秋水是敵是友。走遍一趟武俠世界，他從武功低淺、滿腔熱血的少年劍客，慢慢成長為重情重義、保家為國的大俠。從此之後，肖明明除了工作，仍堅持創作小說，傳達人心因義而聚的信念。

《赴山海》播出時間｜最新追劇日曆

《赴山海》電視劇幾時播? 《赴山海》一共有40集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，9月11日VIP會員更新6集，非會員18:00更新2集；9月12日起，VIP會員每日18:00更新2集，非會員每日18:00更新1集。

《赴山海》演員人物關係圖

《赴山海》演員

成毅 飾 肖明明、蕭秋水、李沉舟

現代社畜肖明明不小心穿越到武俠小說中，化身蕭秋水和李沉舟，練得一身好武功，行俠仗義，返回現代後寫小說延續信念

古力娜扎 飾 蕭雪魚

蕭秋水姐姐，勇敢堅毅，陪伴他成長

李凱馨 飾 唐方

徐振軒 飾 柳隨風

權力幫總管，忠心不二

張智霖 飾 燕狂徒

創立天下第一大幫-權力幫，李沉舟父親和師父，武功高超，行事肆意不羈，正邪兩道的江湖傳說人物，與蕭秋水展開師徒大戰