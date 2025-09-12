VIVA專訪｜從生疏到磨合出互信團魂　Macy：唔鬧交唔知對方諗緊乜

出道一年，對女團VIVA而言，是一趟高速駛往成長的列車。月前VIVA舉辦一周年粉絲見面會，四位成員——姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（VALC）、李晞彤（Carina）及馬思惠（Macy）在台上哭成淚人，反應遠比在任何頒獎台上更激動。這一年，四位學會的不僅是如何在舞台上發光，更是如何面對彼此的稜角、直視外界的評語，煉成四位一體的團魂。從早前的同居真人騷所見，四位關係一度生疏，相處亦有磨擦，但經歷完磨合階段，如今似乎已親密不少，亦多了種不言而喻的默契，難怪Macy直言：「我哋唔鬧交反而唔知對方諗緊乜嘢。」

VIVA接受《01娛樂》專訪。（陳順禎攝）

見面會感動爆喊：會諗有咩值得Fans咁鍾意

頒獎禮上的眼淚，或許摻雜著緊張與壓力；但在粉絲見面會上的淚水，卻是百分百的純粹與感動。Carina坦言最初並未落淚，直到被一位粉絲真摯的告白所觸動：「佢直情攞咗咪之後就同我哋講話『我好鍾意你哋呀，我好愛你哋！』然後我就覺得，用言語去咁直接對住我去表達呢，件事係我全部接收晒囉嗰刻，同平時佢哋寫信或者DM我哋好唔同。」這種直接而溫暖的情感衝擊，讓她的眼淚瞬間缺堤。

見面會前，VIVA不敢想像有幾多人會來，甚至怕冇人報名，但最終見到有很多不熟悉的面孔，讓她們十分驚喜。（陳順禎攝）

就連向來不算眼淺的Macy，也被台下粉絲的眼淚所感染，觸發了內心深處的自省與感動，甫拿起咪高峰讀感言，萬千感受便湧上心頭，「啲fans好近呀嗰一下，你直接見到有啲人喺下面已經喊緊，你會『Oh my god！』會喺度諗你有啲咩嘢值得佢鍾意到咁樣樣，你會有呢個感受，『唔得！自己要再做好啲！』」而VALC則表示，自己是那種一用言語表達感受就會喊的人，不論吵架、致謝等等，話一出口就潸然淚下。

原本以為女團一定是男Fans比較多，但當日男女支持者的比例卻是「五五波」，不少更是十幾歲的女生，VIVA對此很開心。（資料圖片）

相較於頒獎禮上「唔可以失禮」的緊繃，粉絲見面會提供了一個完全放鬆的空間，不怕在前輩或觀眾面前丟臉。Ada坦言，粉絲的支持給了她們莫大的安全感，因為自己一直懷疑到底VIVA做的表演有沒有人喜歡、自己是否向著夢想進發，無形中被壓力籠罩著：「但佢哋會關心你嘅身體，或者係你開心定唔開心囉，唔會再畀啲壓力你。呢個環境下見到咁多人錫我，就會覺得，其實之前一路嘅壓力都係自己框住咗你自己囉。」

在見面會上見到一班粉絲都是純純粹粹為了支持VIVA而撐場，靠著四個人努力而獲得一班疼錫自己的Fans，感覺很衝擊，眾人也因而淚點失守。（陳順禎攝）

新歌表達循序漸進關係 不刻意誇大友誼反更舒服

年初訪問VIVA時，四位已透露想出慢歌，今年終於等到《不夠浪漫的我們》派台，歌名巧妙地道出她們從陌生到熟悉的關係變遷。VALC解釋：「我哋四個都唔係用語言去表達我哋對大家嘅愛，多啲用行動，或者多啲用暗示，所以『不夠浪漫』其實唔係唔浪漫，純粹係唔會好出面同你講我好愛你，我覺得做係多意思過講嘅，所以《不夠浪漫的我們》某程度上係我哋對大家慢慢地適應、慢慢地認識大家嘅boundaries喺邊，慢慢地去保護大家。」

《不夠浪漫的我們》MV由MIRROR成員Tiger擔任導演，除了因為Tiger有執導過其他MV外，VIVA解釋：「如果呢個導演，佢都親身經歷過或者佢都係一個團員，其實佢就最容易去relate到我哋嘅諗法或者情感。」

這首歌的誕生，也見證了她們關係的進步。從最初同居生活相處上屢生磨擦，到如今的互相信任，這段旅程絕非一帆風順。Carina透露，製作歌曲時她們有一個共識：「我哋唔想呢首歌係一首超級sweet嘅歌，我哋覺得要循序漸進，按返我哋而家嘅關係或者我哋點樣嘅溝通、我哋嘅相處去寫，所以裡面唔會誇大我哋嘅愛，就係剛剛好嘅感覺，但係都好開心大家聽完出嚟係覺得好感動囉。」VALC補充說，這首歌的意義會隨著她們的關係而演變，愈發醇厚。

MV中的喊戲，VIVA透露全是真眼淚，四人都是靠聽歌入戲，當中Carina與Macy都是聽《不夠浪漫的我們》。（MV截圖）

問到四位現在是否親密了許多，Carina認為最大分別是，以往只有從訪問中才可得知隊友近日的想法，但如今反而多了默契、不言自明。從最初的「純工作關係」，到現在會多了玩樂，Ada笑言團隊變得更像朋友，VALC則感嘆：「而家開始先feel到，四個人一齊做嘢係好幸福㗎！以前覺得四個人太多諗法喇，一齊做嘢好辛苦，但係而家就覺得四個人辛苦，但係又一齊面對係好好玩嘅事。」此時Ada卻自爆：「其實我有啲衰㗎……」原來她覺得有四個人分工合作都不錯，因為自己不想用腦時可以放空，隊友即笑著「窒」她：「嘩！你真係爽呀你！」

不過VALC就透露，自己聽的是周柏豪的《上次講到》，這是她學跳舞時對她很有意義的歌，每次觀看相關的片段，都會勾起當時的回憶、連結到那種情緒，一哭就哭得出來。（陳順禎攝）

Ada表示自己當時隨機播住平日所聽的中文歌playlist，不過最終喊得出是她代入了MV中的啦啦隊角色，「嗰個情景就係『我一定要着住呢件衫，上到舞台同佢哋一齊去表演！』我set咗呢個情景俾自己，一望住件衫就諗起好多同佢哋一齊做嘢嘅畫面，之後我就好容易「嘭」，（眼淚）就落咗嚟。」（陳順禎攝）

從磨合到信任 鬧交後更了解對方想法

姑勿論男團、女團，呈現給外間的印象總是要團結、互相扶持、不離不棄……但這種完美形象之下，往往隱藏著不為人知的磨合陣痛。公司在團綜沒有逼她們「扮Friend」，VIVA亦選擇坦誠面對四位當初的不和諧，更不諱言她們的關係是「鬧交」而建立。

講到感情昇華的契機，VIVA認為沒有一個特定時間，而是自然而然。（陳順禎攝）

Macy坦白地說：「我哋屬於嗰種唔鬧交反而唔知對方諗緊乜嘢，以前要知道對方嘅諗法，要通過訪問，呢個係最唔會鬧交嘅情景，先會講出自己嘅諗法，但係我哋而家唔開心就會直接講出嚟，就算對方會唔開心或者自己會唔開心都好，我哋消化完呢個情緒，或者消化完呢件事之後，就可以好好相處，個時間反而快啲。」

這種直接的溝通方式，也讓曾是「和事佬」與「people-pleaser」的Carina學會了表達真實感受，不再為顧全大局而委屈自己：「我而家有時唔開心我都會直接啲，因為我覺得我唔需要喺自己唔係太開心嘅時候，我要討好其他人。」

Carina以往習慣隱藏自己情緒，亦為了守護團魂愛做「和事佬」，現在反而學識在有脾氣或情緒時直接講。（陳順禎攝）

睇負評睇到震 決不停滯盼將來做得更好

作為公眾人物，面對網絡評論是必修課。在團綜中，VIVA曾有一個環節是正面迎擊網民的負評，公司毫不留情要她們讀出及回應網民辛辣的評論，例如：「四個都係老奉想人服侍，以為自己花瓶」、「睇佢哋講嘢都feel到佢哋friend唔到」、「直率唔代表控制唔到脾氣」等等，面對負評過程雖然殘酷，卻也成為她們加速成長的催化劑。

公司要VIVA拍片正面面對負評，而當中的留言也頗為辛辣。（YouTube：VIVA Official）

VALC憶述自己一直不敢睇留言，直至拍片前一晚才鼓起勇氣，本身焦慮底的她形容：「我睇comment係會震！」但同時她又感激公司給予這次機會坦然面對，而拍完片那一刻，她便視之為一個章節的結束：「佢哋批評緊嗰時嘅我，但係我之後會慢慢變，咁你就慢慢再批評，再算啦！」Ada更大爆：「佢好似嗰一日問我『你之前睇咗comment係點樣去消化呢啲嘢？』我覺得好搞笑，點解你會問我嘅？所以喺呢個位就係，好似多咗一個信任或者係多咗一個佢會倚賴我嘅感覺，呢個都令到我覺得，我哋真係有close！」Ada認為批評在所難免，但至少VIVA是四個人共同面對，而且她不會讓自己停滯不前，相信他日一定會變得更好。

VALC指自己睇Comment時「震多過喊」，她記得好多留言指她我行我素，她不諱言自己本來不是這樣，但那個階段確實有這個特質，當時亦處於調整中的階段，相信現時已變返平時的「哈哈仔」；而隊友也理解她可能只是由於欠缺安全感才會這樣。（陳順禎攝）

Ada認為有人批評自己是在所難免，但至少VIVA是四個人一起去面對，而且她不會讓自己停滯不前，相信他日一定會變得更好。（陳順禎攝）

Carina則從評論中學會反思，留意到自己鏡頭前可能過於吵鬧，會視之為一次細緻調整的機會。而Macy則認為看評論很有意思，笑言：「如果睇到一啲好嘅comment嘅時候，我會認可咗佢！」有人讚賞固然開心，倘若有人抨擊，她亦會從中分辨善意抑或惡意，過濾完再去蕪存菁：「如果我覺得佢講得啱嘅話，我就會反思『我要聽喇！』但係如果佢講得唔係咁啱，我就覺得『算啦，唔理佢啦！佢都憎我嘅。』咁我以後有辦法令你再鍾意我再算啦，我記住你個名！」

Carina從評論中反思：「以為自己已經有努力去做好呢件事，但原來我有時講嘢嘅態度係咁樣喎，可能我同佢哋可以好fun咁講，但如果喺鏡頭面前睇，就會覺得，好嘈呀！所以我覺得喺一個剪輯咗嘅片去望返自己，先會發現原來咁樣睇先係大部份人會睇到嘅感覺，所以有啲位其實都可能要校返細少少。」（陳順禎攝）

Macy面對負評有兩種取態，如果同意就會改，如果不同意就會覺得：「算啦，唔理佢啦，佢都憎我嘅，咁我以後有辦法令你再鍾意我再算啦，我記住你個名！」而如果有此評論是四位都同意的，她便會截低給公司看。（陳順禎攝）

曾不知組合能走多遠 漸卸下心房建立團魂

回望出道一年，四人最大的成長，都與「人」有關。VALC認為自己學得最多的是做人和「點樣對人」；而Macy的答案則是「合群」，她坦承初入行時習慣單打獨鬥，加上身邊同事流轉得快，她對團隊未來充滿不確定感，個性也較疏離：「大家靠埋嚟同埋離開嗰個速度係非常之快，咁其實我對佢哋打開心扉都比較難，我啱啱遇到佢哋嘅時候，我唔知VIVA可以做幾耐，我唔知當時同事會喺我身邊做幾耐，我可能用一個工作嘅態度去對住佢哋，完成我嘅工作就完，私底下冇交流、冇任何connection都覺得係OK。」但如今，她見到好玩、好食、有趣的，都會想跟三位隊友分享，「我覺得作為女團嚟講，團魂真係好緊要！而團魂呢件事唔係淨係喺工作上面體現，如果唔係就係我哋開頭咁樣囉，『Hi，我哋好friend！我哋係VIVA！』但係你會feel到我哋之間個距離感。」

VIVA從不太熟絡的同事，慢慢建立團魂，尤其Macy最從都擔心不知VIVA能走多久，所以不易打開心扉，但現時她習慣將生活上見到有趣的事物都與隊友分享。（陳順禎攝）

Carina最大的蛻變是察覺到自己「怕被拒絕」，從而學會不再盲目地充當「和事佬」，由於另外三位成員都比較保護自己，起初Carina關心她們、釋出善意時，對方也不太懂接收，「佢有時會唔明點解你要做呢樣嘢，咁所以嗰下我就會覺得，點算呢？我咁樣做好似唔啱喎，原來佢哋拒絕我嘅時候係我最難過嘅時候！其實成績嗰啲對我嚟講唔係太大感覺，因為我入女團就係想同一班人一齊好開心咁樣做呢件事，所以我其實睇得最重就係佢哋，如果佢哋都係咁拒絕我，我就會好難過，但而家已經冇咗個狀態。」

Carina指自己入女團並不在意成績，而是很想跟一班人開心地完成這個夢想。（陳順禎攝）

Ada則在跌跌撞撞中，找到了更舒服的表達方式，從過度自我保護，變得較願意表達自己，更被Macy大爆她一有感受要「爆」就會講足幾個鐘電話，不過隊友反而很欣賞這一點，因為她至少多了嘗試分享自己的感受。VIVA成團一年的故事或許「不夠浪漫」，沒有如童話般順遂，卻充滿了有血有肉的人性溫度。從淚水與笑聲中，VIVA學會了理解、接納與分享，慢慢從四個獨立個體，融合成四位一體的整體。

VIVA慢慢從四個獨立個體，融合成四位一體的整體。（陳順禎攝）

