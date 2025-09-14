龍貫天放棄做銀行追粵劇夢 入行首天被梁醒波勸退：返去做銀行啦

《粵劇特朗普》令大佬倌龍貫天，人稱「旭哥」的他，多了年青人認識，就連外國傳媒都港訪問，但原來龍貫天這個粵劇夢一點也不容易，入行前他曾當教師，亦在銀行過著穩定收入的工作，但他對粵劇太熱愛，有一天，她向媽媽表示想入行，他說：「出來工作這麼多年了，我想試試投身（粵劇）進去，行不行？媽媽很好，她給我兩年時間，她說始終你是男人，如果你不能夠繼續的話，你就要轉回了。」結果龍貫天「一去不返」。

放棄銀行工作追夢，龍貫天初入粵劇界日薪只得五十元，他說：「一件戲服大約千八至二千五，我當時人工連水袖都買不起。」

《粵劇特朗普》名震中外，連外國傳媒都來港訪問飾演特朗普的龍貫天。（受訪者提供）

出世幾個月就愛聽《帝女花》

龍貫天表示自己出生幾個月就愛聽粵曲，小時候家中有很多唱碟，爸爸愛聽歐西音樂，但龍貫天選唱片時，他偏偏只對任劍輝與白雪仙的《帝女花》有反應，每次都必定要選這張唱片，令家人嘖嘖稱奇。

可能同遺傳有關？龍貫天胞弟追查家族歷史，才驚訝地發現祖父的第二位太太曾是粵劇界的，更擅長彈奏揚琴，「佢冇講過俾我聽，但佢好錫我，仲送咗個揚琴俾我。」小時候的龍貫天最大興趣是聽粵曲錄音帶，他說：「五元一盒，只要我有些利是錢，我全都拿來買錄音帶，這一盒是《帝女花》的庵遇和香夭，反轉就係《紫釵記》的主題曲。」

龍貫天自少就愛上粵劇，未懂事開始就日日聽《帝女花》，天生有粵劇DNA。

但當時龍貫天的錄音帶不是完整一套，剛巧我舅父是製作錄音帶的，見龍貫天那麼喜愛粵曲，他就送了三盒《帝女花》給龍貫天，龍貫天收到後不斷翻聽，他說：「之前除了主題曲之外，其實我未聽過，《滾花》是什麼，我完全不懂的⋯⋯聽下去才懂有內容在裡面，我想試去明白，究竟它說表達什麼⋯⋯我就自己聽一句，抄一句，原來聽歌學中文，就是這個意思。」

龍貫天入行初時一點也不容易，日薪得五十元，賺到的全都用來買戲服。（受訪者提供）

放棄銀行工作追夢 入行首日被梁醒波勸退

龍貫天雖然很愛粵劇，但跟大部分年輕人一樣，初時選了一條安穩的道路，他做過老師，之後在銀行工作，但最後他反問自己，最喜的依然是粵劇，於是跟媽媽商量入行，媽媽給他兩年時間追夢。

龍貫天加入劇團第一天，在後台遇到梁醒波，波叔獨個兒在化妝，看到這個青澀的新人，便招手叫他過去，龍貫天：「佢同我講『你喺銀行工作？返去銀行繼續打工啦，唔好演戲喇。』當時我不明白，我這麼辛苦都要入行，為何他叫我不要入行呢？」

多年後，龍貫天才理解前輩的苦心，在那個年代，粵劇行業正值低谷，演員的收入極不穩定，波叔見盡行內風浪，大概是不忍心一個有穩定工作的年輕人，跳進這個前途未卜的粵劇界。

粵劇戲服手工精細，很多工序是人手製作，所以價錢比較貴，龍貫天自爆以前拍粵劇賺到的很多投放落添置戲服。（受訪者提供）

初入行低收入 不夠置裝買戲服

龍貫天憶述初入行時，他由演士兵開始，日薪僅僅五十元。但當時一件最基本的「大戲服」，動輒就要一千八百至二千五百元，他說：「那時我的工資，連水袖都買不到。」就算之後龍貫天升做小生，他亦花費了不少落戲服，以前買下很多膠片戲服，但後來轉了顧繡，龍貫天要重新再添置，又花了一大筆錢。

隱居石澳秘練功

龍貫天入行後感到自己不足，為了提升自己，每天到石澳一個偏僻的山區，跟隨一位京劇老師傅練功。那段日子，就像武俠小說裡的情節。他說：「每日一早就開車接師傅過去，喺個山區地方，全部都係樹，好清靜。」他在露天的環境下，每天花上兩、三個小時，練習走圓台、壓腿、耍槍等基本功，風雨不改。「我拎住支槍走圓台，十隻狗仔喺後面跟住我一齊走，幾開心。」這種近乎苦行僧的修煉，為他日後的功架打下了堅實的基礎。

除了練功，粵劇演員的另一門必修課——化妝，他也是靠自己摸索。「冇人教我，我覺得大件事，我個妝唔得。」於是他每晚放工回家，就對著鏡子練習，自己化、自己拍照，然後等照片曬出來後再研究改進。他更鑽研「吊眉」這門絕活，忍受著長時間的頭痛，練到可以連續十多個小時戴著頭套而不除下。

龍貫天曾在亞視拍劇，代表作之一是《再見艷陽天》，他與邵美琪有不少對手戲。

入亞視提升演技

94年龍貫天開始有自己的戲班，但初時工作不算太多，亦覺得自己仍有不足之處，剛好有亞視監製梁天邀請，他就到亞視拍劇，演一直演開大戲的龍貫天，更被梁天指出拍電視劇時表情誇張，要收儉一點，之後但亦得到毛俊輝邀請拍舞台劇，龍貫天很感恩自己有這樣的經歷，他說：「令我知舞台劇方式，亦知道粵劇與舞台劇之間的分別，加上我拍過電視，這三種經驗是否可以混在一起？如果我沒有這些經驗，我根本不知道如何去演特朗普。」

龍貫天為演好特朗普，事前與李居明不斷研究才有這樣的效果。

《粵劇特朗普》被同行看淡

相信很多年輕觀眾都是因為《粵劇特朗普》而認識龍貫天，但原來初時同行不看好，他說：「當時好多人唔信我會成功，因為佢哋唔去看，又唔知人哋做咩。」面對行內的冷言冷語，他選擇用行動證明自己。

他與李居明大師，在演出前花了極長時間，半夜三更仍在通訊軟件上反覆討論，為《粵劇特朗普》設計全新的音樂、唱腔和表演方式。他甚至親自構思了一個極具視覺衝擊力的登場——在傳統的鑼鼓聲中，突然加入現代舞步，令觀眾眼前一亮。「演出嗰晚，成晚觀眾就等特朗普出場，」他回憶道，「我出場嗰下，跟住就跳舞，觀眾覺得好過癮，年輕人就會鍾意。」結果，演出大獲成功，觀眾的掌聲與笑聲，就是對他所有質疑的最好還擊。