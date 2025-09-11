全球首富現任老婆是中國姑娘登熱搜冠　前妻是19歲烏克蘭美女演員

今早微博熱搜榜第一位是「#全球首富現任妻子是中國姑娘」，根據彭博億萬富豪指數，甲骨文聯合創始人艾利森 (Larry Ellison) 的財富高達3930億美元，超越馬斯克，成為全球首富。艾利森的第六任老婆，即現任老婆是34歲的中國姑娘朱喬琳 (Jolin Zhu) 。朱喬琳於1991年出生在遼寧省沈陽市， 真實姓名為Karen Zhu，高中赴美留學，畢業於密歇根大學，獲國際研究學士。Jolin Zhu自2017年開始，成為艾利森身邊的女伴，她與艾利森交往時十分低調。2024年12月，兩人被曝出結婚的消息。

微博熱搜第一位。(微博截圖)

拉里·埃里森與他的第六任老婆朱喬琳。(微博圖片)

據悉，艾利森的首任老婆是主修中國歷史的Adda Quinn、第二任老婆是金髮美女Nancy Wheeler Jenkins、第三任老婆是Barbara Boothe、第四任老婆是Melanie Craf，第五位老婆是烏克蘭籍的美女演員Nikita Kahn，兩人相識時，女方僅19歲，這段婚姻只持續了18個月便告終。據《新民晚報》報道，今年8月剛迎來80歲生日的艾利森是出了名的花花公子，生性囂張且放蕩不羈，身邊桃花不斷。而艾利森最新一任老婆Jolin Zhu就與他相差了46歲，可說是爺孫戀。

全球第三富豪、甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（GettyImages）

艾利森第五任妻子Nikita Kahn（GettyImages）

艾利森與Jolin Zhu的婚姻狀況曝光，事源於2024年11月21日，密歇根大學狼獾隊宣佈，搶下全美排名第一的17歲四分衛布萊斯·安德伍德（Bryce Underwood），隨即引起軒然大波。原來是因為有艾利森慷慨解囊捐助，才讓密歇根大學得償所望，有關方面於公開信中致謝艾利森和他的老婆Jolin。