陳冠希昔日旗下童顏女歌手近況曝光　街訪時被問一事即場流淚

現年39歲的樂瞳，無綫第21期藝員訓練班出身，曾簽約陳冠希旗下公司當歌手，惟發展平平，之後做回演員，演出多套劇集，由於生得一副童顏，所以被安排演「阿妹」角色居多。樂瞳於2017年約滿離巢效力10年的TVB，專注發展個人事業，她不僅把網上洋酒生意打理得有聲有色，近年還身兼飲食旅遊KOL，塑造事業女強人形象。感情方面，樂瞳當年被指與內地富二代David拍拖後，生活變得富貴，除了入住千萬豪宅，更經常周遊列國，不過有指因為她太愛炫耀，最後導致分手收場。然而，分手後樂瞳的優渥生活似乎未受影響，不過在日前一個街訪中，她卻因一個問題當場流淚。

樂瞳在豪華遊艇慶祝39歲生日！（IG@loktungcilla）

樂瞳雖然個子少，但身材都很有睇頭。（IG@loktungcilla）

經常旅行，生活富貴。（IG@loktungcilla）

樂瞳離巢TVB後，專注發展個人事業。（IG@loktungcilla）

日前，有網民分享一段樂瞳接受街訪的片段，以往給人感覺「廟細燈籠大」，又不時會在社交平台大曬身材的樂瞳，片中以一身斯文Look示人，她介紹自己以前曾經是演員，主持人問她演過什麼？樂瞳表示有：《法證先鋒》、《少女四大名捕》等，她還即場重演在《法證先鋒3》中飾演「天眼少女」的經典場面，一句「不得好死」讓她自己也忍俊不禁，但開心見到觀眾說這幕成為他們的童年陰影。她亦透露，當年自己在TVB工作的月薪是5位數字。

樂瞳日前接受街訪。（小紅書）

樂瞳即場重演在《法證先鋒3》中飾演「天眼少女」的經典場面。（小紅書）

她自己演員也忍俊不禁。（小紅書）

樂瞳稱吳卓羲是她TVB的男神。（小紅書）

主持問她在TVB的男神是誰？樂瞳直言是吳卓羲。當對方追問陳冠希、黃宗澤又是什麼水平時？樂瞳直言陳冠希是她以前的老闆，「我是挺敬畏他的，不太敢跟他說話。他就是很酷的走過，然後我就『嗯...老闆』這樣子。」至於陳冠希與謝霆鋒誰更帥？樂瞳毫不猶豫地選擇了後者：「當然是謝霆鋒吧！在我心中是永遠的男神。」

樂瞳曾簽約陳冠希成為對方旗下歌手。（小紅書）

樂瞳直言挺敬畏陳冠希。（小紅書）

但她最愛是謝霆鋒。（小紅書）

樂瞳是她永遠的男神（小紅書）

最後，當主持問她想對18歲的自己講什麼？樂瞳卻長嘆一口氣，情緒突然湧上心頭，感觸落淚。她哽咽地說：「18歲的自己好像有點...因為今年是我（3字頭）最後一年，就是三十幾歲了，就無怨無悔地去做任何的事情，要盡最大的努力，就這樣。」

當主持問她想對18歲的自己講什麼？樂瞳卻長嘆一口氣。（小紅書）

情緒突然湧上心頭。（小紅書）

感觸落淚。（小紅書）

感觸落淚。（小紅書）

雖然即將踏入40歲，但樂瞳依然一副招牌童顏，招牌甜美笑容，加上一把長髮，依然少女感滿滿。網民激讚：「怎麼看都只有25」、「39完全看不出，還是好有活力」、「真是越來越索，越來越好看」、「她以前就長得挺可愛」、「她也是戲不錯的演員，可是她不拍戲有點可惜」。

+ 43

+ 1