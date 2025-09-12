TVB老戲骨與網民親切合照被揭風趣貪靚一面　當年顏值匹敵鄭少秋

現年75歲、人稱「潘翁」的潘志文，縱橫影視圈逾半世紀，曾是麗的、亞視的一線小生，主演過不少膾炙人口的經典劇。雖然如今退居綠葉，甚至演中風演到有「御用中風王」稱號，但他卻享受其中，認為不同中風都有不同的狀態，學到老做到老。而近年，潘翁也與時並進，除了繼續參與多套劇集拍攝外，同時積極經營其社交平台，拍片分享拍劇多年的有趣秘聞，深受網民追看，同時也為他吸納了不少年輕觀眾。

潘志文年輕時非常帥氣。（受訪者提供）

潘志文憑《鱷魚淚》一炮而紅。（《鱷魚淚》劇集截圖）

潘志文在《變色龍》中的一句「我唔怕啲契弟，因為我最契弟！」成為金句。（《變色龍》劇集截圖）

近日，就有年輕女網民在茶餐廳野生捕獲了潘翁，並成功集郵，她把合照分享到社交平台，興奮地分享這次偶遇：「段譽他老竇（潘志文在《天龍八部》飾演「段正淳」）！中午和律師姐姐在金華餐廳吃lunch，看到他走進來，因為前陣子剛看了執法者們，對他還是很有印象！第三次在Hong Kong見到tvb的明星啦！」

潘志文在《天龍八部》飾演「段正淳」非常英氣。（《天龍八部》劇集截圖）

近年由於在《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》演中風角色，潘志文成為TVB「御用中風王」。（《再創世紀》劇照）

潘志文近年有參與不少劇集。（《執法者們》劇照）

該網民續指，「走的時候問他可不可以合影，沒想到他還很nice，沒有怪我打擾到他，還開玩笑的用手整理了一下頭髮～精緻的段王爺哈哈哈」，這段有趣的互動，意外揭露了潘翁私下風趣幽默一面，而且70多歲依然那麼貪靚。從照片亦可見，潘翁雖然現時參與不少劇集，但保養得非常好，精神飽滿，他身穿簡便的短袖T恤，配戴著鍾愛的玉器，整個人看上去氣色極佳，完全看不出已是古稀之年。

潘志文近年積極經營社交平台，拍片分享昔日的拍劇花絮。（小紅書截圖）

潘志文近日在茶餐廳被偶遇，親切與網民合照。（小紅書）

年輕時，顏值不輸鄭少秋。（《詭探前傳》劇集截圖）。

潘志文當年曾拍下《鱷魚淚》、《變色龍》、《俠盜風流》及《大地恩情》等爆紅劇集，創下「呂文駿」、「鄺志立」、「容亨」等經典角色，而由他飾演的「盜帥」，當年更被譽為能與鄭少秋匹配的「楚留香」，顏值覺不輸，而兩人也十分有緣。潘志文曾在《香港01》專訪透露皆因當時電視台「鬧雙胞」，他和鄭少秋同樣飾演「楚留香」，但由於《楚留香》的劇名版權被TVB購下，故他們只能改名《俠盜風流》（原名：《盗帥留香》），裡面的對白如「香帥」也要改成「盜帥」。笑指他當年僅拍了八集便成功一挫《楚留香》銳氣，潘志文指這是電視台鬥爭，做演員只是盡自己本份，高層如何安排佈局，他們不會理，「而且我們只拍了八集，他們拍了六十集，你看了我們一集，就已經透露了十集的劇情出來，那再看無綫都已經無癮了，因為都看過知道劇情了。」

當年電視台「鬧雙胞」，潘志文和鄭少秋同樣飾演「楚留香」，但由於《楚留香》的劇名被TVB購下，故他們只能改名《俠盜風流》。（《俠盜風流》劇集截圖）

當年《俠盜風流》找來武術指導程小東，以及曾江和秦沛等電影人坐陣。（《俠盜風流》劇集截圖）

其後潘志文又憑《大地恩情》撼贏鄭少秋主演的《輪流傳》，後者僅播放15集就被腰斬。「容亨」一角不但大受歡迎，潘志文頓時好像也成為了鄭少秋的剋星，外間也難免拿兩人比較，但潘志文識英雄重英雄，稱鄭少秋向來是他偶像，而因為他的唱歌老師許佩的關係，兩人私下是認識也曾一起吃飯，「當時有些事情我不敢跟秋官講，因那時大家打對台，他是楚留香，我又是楚留香，但我們的戲服是孔權開做的，有日我發現為什麼我的靴裡面寫著鄭少秋名字，原來我們穿鞋的尺碼是一樣的，而且白色靴很易髒，有時拍攝遇正落雨就不夠換，於是他就拿了秋官的靴給我穿，是新的。」

潘志文當年有份主演的《大地恩情》大受歡迎，令無綫的《輪流傳》僅播放15集就被腰斬。（《大地恩情之家在珠江》劇集截圖）

「容亨」又成為潘志文其中一個代表作。（《大地恩情之古都驚雷》劇集截圖）

至1995年，潘志文加入了無綫，與鄭少秋在《天地男兒》合作，昔日的對手劇中演兄弟。笑問兩人在拍攝空檔可以聊一下以前的對撼歲月，又或者覺得誰比較帥？潘志文笑言當然不會：「大家都是大俠，怎麼會講這些！」但就分享了兩人大俠以外的可愛對話，潘志文還模仿秋官腔調說：「『喂，潘翁，你眼睛那麼大，不公道。』因為我當時演的角色是戴了老花眼鏡，老花眼鏡是有少少放大，而事實我眼睛是比他的，哈哈。」

潘志文之後在無綫與鄭少秋合作劇集《天地男兒》。（《天地男兒》劇集截圖）