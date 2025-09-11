陳法拉超性感出席電影節暴瘦驚現排骨胸　生圖流出與精修圖有差異

2005年華姐亞軍，現年43歲的女神陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚，法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世，去年3月中再宣布細仔出世，組成了四口之家，一家人生活幸福美滿。成為人妻人母的法拉仍努力發展她的演藝事業，在荷李活闖出了成績，且愈戰愈勇，工作不斷，她的狀態也keep得非常之好。她亦不時會於IG跟大家分享她的生活點滴，更新近況。

當年年初陳法拉已與Giorgio Armani 合作。（IG：@giorgioarmani）

陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

陳法拉今日於IG分享了她日前出席2025多倫多國際電影節的靚相，留言寫道：「Ballad of a Small Player in Toronto! It was an incredible experience to watch our film with over 1700 audiences together. Thank you @tiff_net, and @netflix, it was lovely to be reunited with our visionary director」表示她有份主演的電影在多倫多上映，能和超過1700名觀眾一起觀賞他們的電影真是一次難忘的經驗，很高興能和他們富有遠見的導演重聚。相中的陳法拉穿上紅色超開胸露背吊帶晚裝，性感迷人。

昨日有網民於社交網分享了一段在多倫多國際電影節期間影到陳法拉的短片，不過原相機之下的陳法拉與她自己post的IG靚相有一定的差距。有網民吐槽：「怎麽又黑又瘦」、「女神也會老」、「瘦得似排骨」，而事實上陳法拉的確是瘦到出現排骨胸。不過亦有網民表示陳法拉的膚色健康，沒有美顏濾鏡修圖靚得更真實自然。

