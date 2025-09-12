64歲亞視一哥近況曝光　反常舉動令人費解：年輕時比羅嘉良帥

現年64歲的陳庭威，出身於TVB藝員訓練班，曾與梁朝偉在經典劇《新紮師兄續集》中合作。其後他過檔亞洲電視（ATV），事業攀上高峰，憑藉《豪門》、《勝者為王》和《我來自潮州》等多套膾炙人口的劇集，加上其高大靚仔、斯文帥氣的外型，成功俘虜大批觀眾，奠定「亞視一哥」位置。

無綫出身的陳庭威，曾同梁朝偉喺《新紮師兄續集》合作。（電視截圖）

陳庭威過檔亞視後，憑《豪門》、《勝者為王》和《我來自潮州》打響知名度，更成為「亞視一哥」。（微博圖片）

陳庭威外型斯文靚仔。（《勝者為王》影片截圖）

《我來自潮州》非常經典。（《我來自潮州》影片截圖）

不過在04年拍完《8號巴士站站情》後，陳庭威離開亞視轉戰內地市場，並成立了個人文化傳媒公司「威威世界」，主要是接騷、登台、商演等活動。近年他積極經營社交平台，更加入由陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊，再度活躍於觀眾眼前。不過，他日前出席一個飯局時，其「特別」造型意外引起網民熱討。

陳庭威近年主力內地發展，並成立了個人文化傳媒公司「威威世界」。（小紅書）

經常被捕獲。（小紅書）

陳庭威2023年驚喜現身「亞洲電視66周年台慶」。（資料圖片）

陳庭威加入由陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊，再度活躍於觀眾眼前。（小紅書）

陳庭威和陳百祥一齊拍片。（小紅書）

近日，精裝足球隊的社交平台分享了一段陳庭威的影片，片中他出席飯局，狀態不俗。雖然已屆花甲之年，但見他身穿鮮黃色裇衫，腰板挺直，身形保持得非常好，斯文小生氣質一如往昔。縱然髮線有明顯上移的跡象，但其髮量依然令人羨慕。

陳庭威近日出席飯局，背網民好奇室內還戴太陽眼鏡。（小紅書）

髮量依然令人羨慕。（小紅書）

陳庭威在室內飯局全程戴著墨鏡引起熱討。（小紅書）

然而，影片中最引人注目的，卻是他臉上的一副墨鏡。在室內飯局全程戴著墨鏡，背後還播放著自己的特寫片段，這個舉動讓不少網民感到費解，網民紛紛留言：「吃飯戴墨鏡，背後還放自己的特寫片段，給人感覺好刻意，故作大牌的樣子」、「在屋裡戴太陽鏡是為了」、「建議酒樓經理把燈關一下」。不過，亦有網民為陳庭威解畫，指畢竟年齡在那裡了，眼周皺紋多，戴墨鏡是為了不顯老吧。」及也有人大讚他「還是帥的，年輕時比羅家（嘉）良帥」。

+ 2

羅嘉良。(公關提供)

陳庭威1984年畢業於TVB藝員訓練班，與郭富城、曾華倩、邵美琪、黎美嫻為同學。畢業後陳庭威參演了《新紮師兄續集》、《旭日背後》、《我本善良》等劇集。後在亞視成名，紅至台灣，拍《豪門》期間更與「肥姐」沈殿霞上契。

陳庭威是沈殿霞的契仔，又曾與曾華倩拍過拖。(微博圖片)

陳庭威同曾華倩曾經拍拖。（網上截圖）

陳庭威同曾華倩曾經拍拖。（微博圖片）

陳庭威在TVB發展時曾因對異性過分熱情被封為「人狼威」，情史也非常豐富，曾與陳雅倫拍拖4年，後分手收場。之後因拍《新紮師兄續集》時與曾華倩燃起愛火，兩人過檔亞視，一齊拍完《勝者為王》後，曾華倩稱難忍對方大男人主義，單方面宣布分手，陳庭威事後亦承認不夠細心，令感情無疾而終。去年陳庭威罕有回港亮相亞視台慶，大方談到現時是「自由身」，不欲再高調宣布戀情。