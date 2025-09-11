林盛斌分享獨門招財小妙法　方法簡單易學只需備呢5樣物品

林盛斌 (Bob) 是出了名的金牌司儀，接各大小司儀的Job接到手軟。多年前已有傳出名是「爆騷王」的林盛斌平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，而農夫的C君在節目《大整蠱》中更大爆Bob的年收入：「喺嗰一年賺咗2000萬，係真㗎。」不過Bob當時就否認：「你唔好聽佢亂講啦。」足證林盛斌Bob身家豐厚，吸金力驚人。

C君曾大爆Bob年賺2000萬！（視覺中國）

BOB林盛斌光頭LOOK成為ICON。（IG：@bob_lamshingbun）

林盛斌生財有道，財來自有方。日前他就於社交網分享了他的獨門招財小妙法，發文寫道：「雖然我唔係一個風水玄學家，但係如果你係相信「能量」同「氣場」呢樣嘢，我想教大家一個唔錯嘅招財小方法。請大家留意吓自己屋企嗰張飯枱，真係唔好睇小佢，其實佢係你屋企一個好重要嘅位置，亦都可以咁講，餐枱係你嘅財富中心，所以請你時常保持整潔，唔好放啲無謂嘢同雜物上去，最衰最衰嘅就係放埋嗰啲乜單物單喺度，即係嗰啲銀行單、卡數單、電費水費煤氣費嘅單，呢啲真係要全部清走佢！」教大家如何在家中招財。

林盛斌攜同太太黃乙頤、長女林霏兒（左一）、次女林熹兒（左三）、三女林機兒（左二）及幼子林道申一同在《史迪仔》首映上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

林盛斌續說：「另外請你喺餐枱上，擺放以下五個物品：1 新鮮嘅黃色花 2 新鮮嘅水果 3 麵包 4 黑胡椒 5 鹽，呢幾樣嘢我屋企已經擺咗一段時間，我覺得效果係幾正嘅，有啲料嚟嘅，我亦都私底下話咗比幾個朋友仔知道，不約而同地，佢哋都話即刻見到啲效果。想知道點解，可以上去我個Bobtivation詳細了解吓。」方法看來相當簡單易學，不少網民都留言表示要試試是否真有效果。