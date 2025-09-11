柳應廷演唱會海報被批「小學雞P圖」　貼原相為團隊還擊：真心嬲

柳應廷（Jer）昨日宣佈將於11月30日及12月1日在亞博開兩場《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》演唱會，但其海報設計就有網上引起爭議，有網民發文指，自從魯庭暉離開MakerVille後，就連團隊審美都退步，批評Jer這張海報似「劣質P圖」，「我懷疑魯生走左（咗）之後，makerville轉左（咗）搵初中生做graphic，阿Jer呢張相去底會唔會去得太差？」指海報中「退地」褪得差，邊界有種奇怪感。

柳應廷宣佈將於11月30日及12月1日在亞博開兩場《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》演唱會，但其海報設計就有網上引起爭議。

網民指這張相褪地褪得差，狠批：「我懷疑魯生走左（咗）之後，makerville轉左（咗）搵初中生做graphic」（Threads）

向來甚少與網民駁火的Jer，亦因而罕有動怒，他發文：「真心嬲左（咗），呢個世代真係全民designer？em… 想講張相淨係較左（咗）顏色，用左（咗）Filter，同較唔同地方既（嘅）陰影位。冇大家所指既（嘅）小學生退地，p圖同ai。」他貼出相片原圖作對比，又叫網民批評前諗多諗，因為每個作品背後都是很多人的心血：「講野（嘢）前可以諗下背後concept，整piece／背後嘅人，付出左（咗）幾多時間同心機。btw 你地（哋）所見呢一張相出街嘅相，淨係調整都整左（咗）30幾個version」。

向來甚少與網民駁火的Jer，亦因網民批評罕有動怒。（IG@jeremylaous）

Jer問：「個世代真係全民designer？」他貼出原圖否認有小學雞退地、P圖及AI，又指這張海報調整了三十多個版本，叫大家批評前想想背後團隊付出了多少時間和心機。（IG@jeremylaous）

不過都有網民不收貨，指：「成日都話用好多心機，用得心機多就一定唔可以批評？」、「好揀唔揀，揀用呢張相，『鬆郁矇』都照用」、「出得街嘅嘢，預咗有批評聲音，係咪想大家做誇誇群？整咗咁多個version，咁又點？點解整完都係咁？」另一邊廂也有網民留言支持Jer，認為該尊重設計者，「每一個出得嚟見人嘅（設計）一定經過千錘百鍊，得到佢本人approved，但審美眼光人人不同，請大家用多啲時間去了解創作背後嘅理念先，創作團體嘅心血你可以唔欣賞，但請客觀有禮咁評論，所有創作都係心血。」、「當本人都不覺得張海報醜，旁人又有什麼需要說？」

網民再評論Jer的回應。（Threads）

