郭奕芯核彈級泳衣挑戰尺度極限　搖搖欲墜震撼全網：望邊度好

現年29歲的郭奕芯（Ashina）出名樣靚身材正，是不少網民心目中的性感女神，而且她向來「愛錫」粉絲，即使身在清遠都不忘派福利，今日（11/09）她無預警下，於社交平台上載一輯極度噴血的泳衣照，大曬其驕人身材，尺度之大震撼全網！

郭奕芯今日（11/09）無預警下，於社交平台上載一輯極度噴血的泳衣照。（IG@ashinaaa）

視覺效果非常震撼。（IG@ashinaaa）

泳照中，郭奕芯疑身處清遠一個充滿熱帶風情的度假村，不過景色再美，都不及其身材吸睛。郭奕芯穿上一套極度火辣的超幼帶綁頸三點式，胸前「少布」的設計，完美突顯其搖搖欲墜的傲人身材，視覺效果極之震撼，再配上一身白滑肌膚，畫面正得令人幾乎窒息。

白到發光。（IG@ashinaaa）

Fit啊！（IG@ashinaaa）

而郭奕芯亦非常「識玩」，穿梭於兩個場景拍攝，務求滿足不同人的幻想。其中一輯她站在林蔭之間，拿住一杯清茶擺出嫵媚誘人的姿態，散發出野性的魅力；而場景一轉，她則在私人浴池中大玩濕身誘惑，一雙電眼，引人無限遐想。

大家都好想做杯茶。（IG@ashinaaa）

場景一轉，大玩濕身誘惑。（IG@ashinaaa）

這輯性感照片一出，隨即讓網民陷入瘋狂，紛紛留言激讚：「Very sexy」、「救命，殺@死@人@」、「眼前一亮」、「偉大過偉大人」、「胸型好靚!」、「正到唔識形容」、「流鼻血了」，甚至笑言：「我望邊度好」，群情洶湧。

迷人眼神。（IG@ashinaaa）

這輯性感照片一出，隨即讓網民陷入瘋狂。（IG@ashinaaa）

流鼻血！（IG@ashinaaa）

郭奕芯曾於2014年推出過3本寫真集，翌年獲導演彭浩翔看中擔任電影《同班同學》的第一女主角，全裸演出處女作成功引起話題。其後，郭奕芯也參與不少電影拍攝，包括：《鬼網》、《拳道》、《墮落花》、《我的筍盤男友》、《＃PTGF出租女友》及《女子監獄》等，近年還主持ViuTV節目《戀講嘢》及拍攝電視劇，作多方面嘗試。

郭奕芯（中）在電影《同班同學》中全裸演出。（《同班同學》劇照）

郭奕芯有份主持ViuTV節目《戀講嘢》。（IG@ashinaaa）

亦有拍攝電視劇《打天下2》，作多方面嘗試。（IG@ashinaaa）

而張敬軒也曾在其節目《軒公敲碗之軒公不設防》中，稱讚郭奕芯是他心目中的近代女神，令郭奕芯感到非常意外。郭奕芯接受訪問時表示以前與軒公同屬英皇娛樂公司，故是前師兄妹關係：「可能佢覺得我樣又唔差，又有少少身材，又有少少綜藝感嘅感覺，可能係欣賞我嘅角度覺得我靚。」

張敬軒曾點名讚郭奕芯是他心目中的現代女神。（《軒公不設防》節目截圖）

+ 23