尹子維爆今年杭州迎娶「內地美乳」徐冬冬　北京婚紗照曝光極甜蜜

藝人尹子維與「內地第一美乳」徐冬冬今年2月宣布訂婚，徐冬冬上載鑽戒照片證婚訊，今年被爆出到香港辦理婚姻登記，並遞交擬結婚通知書。惟兩人遲遲未傳出婚禮消息，急死一班網友。日前有人偶遇尹子維與徐冬冬於北京胡同影婚紗照，並親自透露婚期將近！

尹子維與「內地第一美乳」徐冬冬今年2月宣布訂婚。（抖音）

徐冬冬﹑尹子維已宣佈訂婚 。（徐冬冬微博圖片）

有人於網上發文指，在北京胡同目擊尹子維與徐冬冬影婚紗照。徐冬冬穿上露肩婚紗，仙氣十足，尹子維則穿上帥氣西裝，一對愛侶甜蜜牽手，十分溫馨！上月29日尹子維上載一段七夕短片，有網民問到幾時結婚，尹子維親自回覆：「年內。Thanks for caring」問到婚禮哪裏舉行，尹子維再透露已定於杭州舉辦，並加上心心貼圖，難掩幸福之情，冧爆一眾粉絲！

尹子維與徐冬冬被影到在北京胡同影婚紗照。（網上圖片）

甜蜜拖手。（網上圖片）

尹子維親自爆今年會在杭州辦婚禮。（微博圖片）

徐冬冬。（Instagram／@raquelxuofficial）

尹子維與徐冬冬分手又復合。（微博@徐冬冬）

徐冬冬不時於社交媒體大派福利，當中不乏噴血內衣造型，大晒飽滿上圍。（徐冬冬IG圖片）

徐冬冬連捧着結他亦能夠大曬太性感胸線！（徐冬冬IG圖片）

徐冬冬的性感曲線身段，連運動裝不掩蓋不住！（徐冬冬IG圖片）

徐冬冬的性感曲線身段，連運動裝不掩蓋不住！（徐冬冬IG圖片）

