袁嘉敏分享南區海景新居 保持單身竟被20年好友批判嬲爆絕交
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年40歲的前最上鏡小姐袁嘉敏（Candy）入行以來是非不斷，曾與鍾培生父子糾纏不清，2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過今年2月袁嘉敏宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活，並已覓得新居。日前袁嘉敏以英文拍片透露新居位於鴨脷洲一帶，並分享新生活點滴！
袁嘉敏透露回流香港後積極到內地工作，但她直言因身體問題無法負荷工作到深夜，所以未來不會再接深夜演出。而袁嘉敏今次從倫敦返港生活，她亦有與昔日相識20年的朋友聯絡，但由於對方已婚並育有小朋友，所以寧願與其他媽媽聚會，可以暢談關於老公、小朋友的話題：「她們跟我說其實更喜歡和其他媽媽一起出去玩，這真的讓我很受傷難過。我很難向她們解釋為什麼我仍然單身，為什麼有人保持單身。我認為你有你的路，我有我自己的路，女人之間比較、評斷和批判是很愚蠢的。」
袁嘉敏直言仍然單身的自己與已為人妻、人母的朋友難有共同話題，而對方對她評頭論足更令她傷心難過幾日，甚至失眠，所以她決定不再經常與對方見面，並考慮斷絕朋友關係，轉而結交更多新朋友，她透露會去泰國、日本、台灣、新加坡等地，希望不會再聽到諸如「你為什麼仍然單身」這種評判。