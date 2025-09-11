領廚爭霸戰｜前主播張文采落場稱手震　億萬千金Shirley被讚完美

HOY TV 全新飲食競技節目《領廚爭霸戰》日前12位準廚神現身，首場入圍賽以「雞蛋」為主題，前主播張文采和億萬千金梁兆楹（Shirley）首度登場，二人的創意和廚藝獲評判團大讚！

前主播張文采在節目中笑言：「如果主播同煮嘢食比，梗係煮嘢食緊張啲啦，唔好以為新聞主播對住鏡頭十幾年真係唔驚，真係一數3、2、1開始，真係手震，好大壓力，但就平常心啦！」張文采以印度式香料炮製「香辣虎紋蛋」出戰，獲楊國基大讚。張文采自2019年離開主播台、嫁給消防員老公盧樂輝後，生活一直過得低調又幸福，近年更轉型做KOL，想不到連廚藝都非常厲害！

而Shirley就以「All Day出奇蛋」出戰，看似材料簡單，但烹飪過程集合烤、焗、蒸、煎極考功夫，Shirley稱：「我做咗個油封蛋黃，有少少似鹹蛋黃，生同熟之間，時間要控制得好啲，所以呢樣嘢係最難控制。」「All Day出奇蛋」雖然名字笑，但其實賣相非常高級，且烹飪過程講究，食到評判團停不下來，連主持蔣怡（Coco）都激讚只欠香檳，非常完美！Shirley同樣顛覆富家千金十指不沾陽春水的形象，一看其熟練的手勢就知功架十足！

