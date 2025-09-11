《愛回家》食屎陳師奶驚現ViuTV後　再孖食屎陳先生拍HOY TV新劇

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，塑造出一班經典綠葉角色，讓不少名不經傳的演員被看見，當中包括有「食屎陳師奶」之稱的孫慧蓮，以及劇中的丈夫「食屎陳先生」黃志榮。孫慧蓮今年已經87歲，本身任職小學教師的她，於退休後才以68歲之齡正式成為特約演員，於多套劇集做「路人甲」，結果憑《愛回家》中八卦又貪小便宜的食屎陳師奶跑出，令觀眾留下深刻印象，更曾被富商「大劉」劉鑾雄點名表示欣賞！

年過80的孫慧蓮，因《愛．回家之開心速遞》中貪小便宜又八卦的「食屎陳師奶」贏得不少人氣，就連「大劉」劉鑾雄都有看她演出。（TVB）

「食屎CP」孫慧蓮與黃志榮是《愛回家》兩位經典配角。（TVB）

孫慧蓮曾透露自己不被朋友理解，曾被問：「乜你食屎呀？咁都接受？」而她就懶理這些言論：「我話係名啫，你本人唔食屎咪得囉，呢個世界上有冇人食屎吖？我啲學生都話『有冇搞錯啊孫主任，咁你都做。』我話『做戲啫，做出人生百態有乜唔好啫！我唔做壞事咪得囉，食屎唔係壞事，但有冇人食屎吖？』你做嗰行就投入嗰行。」儘管角色深入民心，但其實食屎陳師奶及食屎陳先生兩公婆，已甚少現身在《愛回家》，疑已被飛出劇組。

可惜「食屎CP」已久未在《愛回家》見到二人，疑已被飛出劇組多時，讓觀眾感可惜。（TVB）

不過，上月孫慧蓮就現身ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》，在劇中飾演「HR」陳子豐的媽媽，因兒子欺負同學仔而見家長，網民驚訝她「過檔」，但其實她本來就是特約演員，未有與任何電視台簽固定合約。而相隔一個月，孫慧蓮更驚現HOY TV新劇《我愛九龍城》，而且不止她一人，更是與「食屎陳先生」夫妻檔同框，劇情講述陳家樂而代亡父追回爛數，孫慧蓮是債仔之一，角色一樣叫「陳師奶」，不過她無辜問：「我邊有爭你錢呀？」然後與黃志榮吵起上來，互相推搪，最終令心軟的陳家樂收數不成。雖然「食屎CP」僅閃現一幕，但都令觀眾相當驚喜。

上月孫慧蓮就現身ViuTV劇集《社畜再培訓先導計劃》，在劇中飾演「HR」陳子豐的媽媽（ViuTV）

相隔一個月，孫慧蓮更驚現HOY TV新劇《我愛九龍城》，劇情講述陳家樂而代亡父追回爛數，孫慧蓮是債仔之一，角色一樣叫「陳師奶」。（HOY TV）

「食屎陳師奶」孫慧蓮，在《我愛九龍城》中更與「食屎陳先生」黃志榮夫妻檔同框。（HOY TV）

孫慧蓮與黃志榮吵起上來，互相推搪，最終令心軟的陳家樂收數不成。雖然「食屎CP」僅閃現一幕，但都令觀眾相當驚喜。（HOY TV）

孫慧蓮年輕時是位退休的小學老師和芭蕾舞老師，曾經擔任過訓導主任，主要負責教授體育科，更是羅家英的老師、歐陽偉豪（Ben Sir）同事！孫慧蓮向來熱衷演藝工作，可惜因為舊式的家庭觀念以及演藝界風氣，因而不敢入行，不過約20多年前適逢退休，兒女又已長大成人在美國生活，機緣巧合下見到港台招聘演員，就嘗試寫信應徵，豈料成功順利加入港台工作，隨後更拍攝不少電視節目。