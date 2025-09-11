素海霖4萬飯局價被嫌貴　自爆曾獲支持者無條件課金8萬：大驚小怪

香港首個AV女優素海霖（藝名：繪麗奈），日前接受YouTube頻道《SpotiTalk》訪問，被主持人問及「飯局邀約」時，素海霖笑言：「死啦，到而家仲未有人邀請我。」她坦承自己一直有相關服務提供：「我本身有密友活動，你預join夠6個月，即係$4,000左右就可以免費參與，有10個人。咁如果你想同我一對一食飯，咪當你買咗10個位囉。不過唔係你決定做啲咩，而係我決定晒。第一，我已經包埋食飯，第二，包合照，一個人包兩張合照，咪同你影廿張，已經set好晒。如果你再問我，我都係咁send個網畀你，你有錢咪畀囉。」

素海霖日前在網台節目講起飯局邀約，坦言自己都有密友飯局服務提供，價錢為$4,000左右一位，有10人，如果想單對單，就建議買10個位，即大約$40,000。（IG@thisisshl）

有網民就覺得4萬蚊「飯局價」跟她一對一食飯太貴，但她就認為大家太大驚小怪，除了指四萬蚊會包其他互動，更拋出證據證明自己的價值遠不止於此。素海霖在社交平台圖文並茂反擊，叫外界無須對其飯局定價感到驚訝，並自爆：「話說，喺我未出道之前，有人喺冇任何嘅要求情況下俾咗9999usd（約7.8萬港元）我。」從她貼出的對話截圖可見，四年前一位陌生人課金近萬美元，且不求任何回報，即使素海霖想請對方吃飯，都被他以「不在香港」為由婉拒。

有網民覺得40,000元飯局價太貴，但素海霖就認為網民大驚小怪，霸氣還擊。（IG@thisisshl）

素海霖自爆：「話說，喺我未出道之前，有人喺冇任何嘅要求情況下俾咗9999usd（約7.8萬港元）我。」從她貼出的對話截圖可見，四年前一位陌生人課金近萬美元，而且不求任何回報，即使素海霖想請對方吃飯，都遭到婉拒。（IG@thisisshl）

素海霖再加碼第二個證據反駁，她指自己出道後，亦曾有人轉帳1萬港元，目的「剩係想我follow佢ig」。她不禁反問網民為何總覺得她很窮，或認為賺錢是羞恥的事，並寫道：「我最多無多餘錢姐（啫），基於我有好多使費+比錢屋企人，但未至於好窮。最後希望大家學識尊重他人所愛，啲錢人哋鍾意點洗就點洗，你唔使幫人哋諗埋，好多話我嘅留言其實係顯得你哋自己嘅認知同眼界係好低。」一番話盡顯其敢言搶口本色。

素海霖又再貼多張圖，指自己出道後曾有人轉帳1萬港元，只求她可以follow自己的ig。（IG@thisisshl）

素海霖更否認自己窮，不覺得賺錢是羞恥的事，又表示：「啲錢人哋鍾意點洗就點洗，你唔使幫人哋諗埋。」（IG@thisisshl）