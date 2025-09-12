港姐季軍寇鴻萍驚揭與「百億富三代」秘密關係　貼頭影相學賺錢經

現年63歲的港姐季軍寇鴻萍，曾因逃稅罪成而要受到牢獄之災，本是Ball場常客的她，出獄後生活轉趨低調，但生活如常寫意，除了與家人繼續住半山堅尼地道，不時帶同兩名女兒唐貝詩和唐貝欣出席各大社交場合。日前寇鴻萍與34歲的「百億富三代」食飯，除了在請教對方賺錢經外，更親切稱呼對方為「世姪」。

寇鴻萍與女兒唐貝詩及唐貝欣感情要好。（IG：@tongbest）

寇鴻萍分享與葉子楣聚會照片，葉的身形又再成為話題。（IG圖片）

寇鴻萍近日上載與鍾培生（Derek）聚會的照片，兩人一齊飲咖啡。鍾培生與寇鴻萍、唐貝詩並排坐合照，寇鴻萍謙虛地指向他請教賺錢經，又揭鍾培生會支持寇鴻萍事業，寇鴻萍大讚鍾培生為「成功企業家」，她發文道：「90後鐘培生教我賺錢經 今天和世侄 Derek 鍾培生，一位90後的年輕企業家，一起喝咖啡聊天，向他請教經營與賺錢之道，實在獲益良多！更感謝他D一時間就支持我這個Auntie所創辦的『香港自媒體商匯』，非常暖心。沒想到當年才十幾歲、剛去英國留學的他，如今已成為一位如此成功的企業家，真心替他驕傲，也讓人敬佩不已！」

寇鴻萍。（weibo/@寇鴻萍Isabella）

鍾培生爺爺鍾江海係「工廈大王」，創辦上市公司華廈置業；家族從事物業投資，手中持有不少商廈、工廈和住宅，有報道估計鍾培生家族坐擁超過100億身家。而寇鴻萍經歷兩段婚姻，1987年與「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，二人育有兩名女兒，1992年二人正式離婚。兩年後她認識了梁廷鏘，於2003年9月22日在英國註冊結婚。梁廷鏘出身大富之家，祖父曾在廣州當外資公司買辦，後來在澳門買下一條街物業收租；其母譚玉蘭是30年代影星，父親是建築商人。本身是事務律師的梁廷鏘近年亦開始進軍飲食界，在香港和內地開辦多間高級食肆。

寇鴻萍向鍾培生請教經營及賺錢經。（小紅書）

兩人頭貼頭影相。（小紅書）

親切稱呼對方為「世姪」。（小紅書）