25歲游嘉欣仍然是「A0」　暗示有TVB男星追：桃花運薄弱

TVB劇集《俠醫》昨日（11日）於射箭場舉辦宣傳活動，一身運動Look現身的游嘉欣十分清涼，她接受《香港01》訪問時被問到早前於社交平台分享的泳裝照很性感時，即表示該件已經是眾多泳衣中最保守的一件：「我已經係入面揀咗一個唔係咁性感㗎啦，即係你見佢都係一件one piece，都唔係話好性感嘅類型，我自己就比較鐘意啲清新、日系啲嘅，所以我嘅泳衣都唔會話太過暴露。」游嘉欣更表示可以接受性感的路線，但就只限「健康性感」，她一直都覺得自己是一個「穿衣顯肥，脱衣顯瘦」的人來，所以就努力健身。

TVB劇集《俠醫》於射箭場舉辦宣傳活動。(葉志明 攝)

一身運動Look現身的游嘉欣十分清涼。(葉志明 攝)

游嘉欣指除了《俠醫》外，還有4套劇集未播出，被問到之後的安排時，她則指：「劇集嘅拍攝就仲未知道，但係就會拍一個綜藝，個綜藝其實之前已經拍緊㗎啦，但係之後都仲需要啲時間去再拍，咁我諗嚟緊應該都focus喺綜藝度先。」她再被問到是否因為TVB減產而令沒劇拍：「我諗係其中一方面啦，同埋我諗公司係即係人係好多嘅，咁所以我諗如果大家要公平咁去share個機會，或者係每個人都要畀大家見到嘅話，可能一輪嘅話都都會令到個機會少咗嘅。」但游嘉欣就指自己之前因為已經拍落不少劇集及一直都有工作，所以未有劇拍時就可以去培養興趣。

游嘉欣指除了《俠醫》外，還有4套劇集未播出。(葉志明 攝)

游嘉欣之後都係focus喺綜藝度先。(葉志明 攝)

游嘉欣表示最近趁有空學了不少東西，例如：日文、網球等：「即係儘量令自己喺空閒嘅時間，都可以增長下自己。」至於收入方面，她就覺得不大影響：「同埋以前都有積蓄，咁我覺得我又唔係大使，所以我覺得ok嘅。」被問到有否投資時，她表示自己是一個「保守人士」，理財觀念務實，不會胡亂花費，所以沒有特別把錢拿去投資：「我對於投資方面又唔係真係好叻，覺得不如就實際啲，將啲錢放喺自己身上，增值自己，當係一個另類嘅投資。」她坦言自己生活簡樸，飲食清淡，甚少外出花大錢，但強調「應使則使」。

游嘉欣表示最近趁有空學了不少東西，例如：日文、網球等。(葉志明 攝)

至於收入方面，游嘉欣就覺得不大影響。(葉志明 攝)

至於25歲的游嘉欣還是「A0」，她笑指「最近嘅桃花運都幾薄弱」，仍未「出pool」。雖然游嘉欣仍然未有戀情，但就覺得隨緣：「即係喺我自己角度嚟講，最緊要嘅都係自己個人嘅發展。（都有男仔追你嘅？）都有嘅。（公司嘅？）唔講啦！（點樣追你？）冇嘅，其實大家都係好平常咁樣傾下計，我覺得一段關係又冇話需要好特別進攻或者點嘅。」

25歲的游嘉欣還是「A0」，她笑指「最近嘅桃花運都幾薄弱」。(葉志明 攝)