俠醫｜陳豪幽默回應20萬月租半山傳聞：又要知我啲財政狀況？

TVB劇集《俠醫》昨日（11日）於射箭場舉辦宣傳活動，劇中陳豪與張曦雯近日感情慢慢升溫，盡顯超強默契。二人接受傳媒訪問時，陳豪表示挑戰甚大，除了要應付大量艱深的中醫藥理對白，更有不少射箭場面，對體能和技巧都是一大考驗。除了動作場面外，陳豪另一難關是大量專業的中醫術語，他直言背誦藥材、穴位及各種功效的對白極具挑戰性，「真係有啲亂」，花了不少時間去理解和消化。他擔心劇集播出後，當中密集而專業的資訊，觀眾未必能完全吸收：「我諗觀眾有時會消化上，可能未必get到晒我全部講咩。你聽到我講東話，你明白我講咩，但可能你未必消化得晒我講嘅對白。」足見其對演出的認真與投入。

劇中陳豪與張曦雯近日感情慢慢升溫，盡顯超強默契。(葉志明 攝)

陳豪擔心劇集播出後，當中密集而專業的資訊，觀眾未必能完全吸收。(葉志明 攝)

咦？點解陳豪同張曦雯之間多咗個第三者？(葉志明 攝)

另一邊廂，恢復單身的張曦雯狀態甚佳，談到近日學習普拉提（Pilates），她坦言是全新的嘗試。她在社交媒體分享感受，鼓勵大家「容許自己做一個初學者」，不必強求一開始就完美，要給自己多點包容和空間去學習。這份心態似乎也反映在她目前的生活上，她表示正享受單身時光，學會更專注於自己，「好似同自己拍拖咁」，思考如何令自己活得更開心。

恢復單身的張曦雯狀態甚佳。(葉志明 攝)

張曦雯表示正享受單身時光，學會更專注於自己。(葉志明 攝)

陳豪被問到早前搬到半山以20萬月租，與Tyson Yoshi做鄰居，陳豪即幽默回應：「又要知我啲財政狀況？好，既然大家咁有興趣嘅話，等我話你知，我係唔會話你知嘅！」陳豪又大談夫妻之道，他堅持每年要與愛妻去一次二人世界的旅行維繫感情：「我要同所有啲老公都講嘅話，係啊，你哋都要咁做。係要花啲時間同埋要做返啲二人世界、夫妻之間嘅嘢。我覺得夫妻之間有愛，間屋企嘅環境先至有愛，有愛之下啲小朋友先能夠生長起上嚟呢，先至佢哋嘅心靈先見到陽光。我自己係咁諗。」這份愛妻宣言羨煞旁人。

陳豪被問到早前搬到半山以20萬月租，與Tyson Yoshi做鄰居，陳豪即幽默回應。(葉志明 攝)

陳豪堅持每年要與愛妻去一次二人世界的旅行維繫感情。(葉志明 攝)

至於什麼地方是首選會去的地方時，陳豪則大方跟大家分享：「通常我哋睇下到底想做咩啦，近近哋就可能日本啊、韓國啊，咁我而家仲有兩個地方未去，一個就係瑞士，一個就係…唔記得咗…」而被問會否去定情的地方時，張曦雯反應超快的說：「TVB！」陳豪即笑到不能自已：「我仲諗咗去法國添，I'm sorry。TVB平啲，anytime都可以返去。」

陳豪大方跟大家分享會同太太去邊旅行。(葉志明 攝)