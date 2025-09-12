俠醫｜丁子朗肌肉放題任睇　被馬貫東喝：著返條褲啦又唔係大

TVB劇集《俠醫》正在熱播，昨日（11日）播出第九集亦相當吸引眼球，就是劇中的「裸體擔當」鄧世鏗（丁子朗 飾）又大騷肌肉。鄭子誠早幾集想借出租獨立屋為名，乘機多見幾次劉佩玥兼「抽水」，可惜劉佩玥被他們耍弄後，已經對二人失去興趣。

鄭子誠早幾集想借出租獨立屋為名，乘機多見幾次劉佩玥兼「抽水」。(《俠醫》截圖)

鄭子誠早幾集想借出租獨立屋為名，乘機多見幾次劉佩玥兼「抽水」。(《俠醫》截圖)

「裸體擔當」鄧世鏗（丁子朗 飾）又大騷肌肉。(《俠醫》截圖)

「裸體擔當」鄧世鏗（丁子朗 飾）又大騷肌肉。(《俠醫》截圖)

「裸體擔當」鄧世鏗（丁子朗 飾）又大騷肌肉。(《俠醫》截圖)

今集繼續講到劉佩玥為鄭子誠放租獨立屋，想帶客人「睇樓」時卻遇上丁子朗與廖慧儀剛好尋歡完。丁子朗赤裸上身圍著浴巾現身，劉佩玥指他阻礙自己工作，但他就向劉佩玥表示其父鄭子誠志不在租屋：「你估我老豆畀條匙你真係想搵租客啊？佢想借啲意見你咋。」他邊穿衣服邊跟劉佩玥說話，完全是「肌肉放題」。

丁子朗與廖慧儀剛好尋歡完。(《俠醫》截圖)

丁子朗赤裸上身圍著浴巾現身。(《俠醫》截圖)

丁子朗赤裸上身圍著浴巾現身。(《俠醫》截圖)

丁子朗赤裸上身圍著浴巾現身。(《俠醫》截圖)

而陪同劉佩玥前來的馬貫東則看不過去，一手把丁子朗的褲子扔過去說：「著返條褲啦，又唔係大。」但信心「爆棚」的丁子朗則冷靜反諷刺馬貫東：「你又唔係未見過，上次喺酒吧你都見過阿Nat幫我影嗰張全相。」但作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。

陪同劉佩玥前來的馬貫東則看不過去，一手把丁子朗的褲子扔過去說著返條褲啦。(《俠醫》截圖)

作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。(《俠醫》截圖)

作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。(《俠醫》截圖)

作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。(《俠醫》截圖)

作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。(《俠醫》截圖)

作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。(《俠醫》截圖)

作為賤男的丁子朗馬上拿出劉佩玥的裸照來挑釁馬貫東，更一手把手機扔到花叢中，定要他拿不到劉佩玥的裸照。(《俠醫》截圖)