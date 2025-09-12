Now United 添加新成員曾家瑩　一眾成員入場感受馬場夜繽紛

國際流行音樂組合Now United日前現身沙田馬場出席馬季開鑼日，並加入香港區新成員曾家瑩（Ariel），曾家瑩曾參加過《全民造星IV》。上周日，NowUnited一眾成員與Ariel現身沙田馬場出席「2025/26馬季開鑼日」，首次在香港馬場親身觀賞賽馬運動，大讚刺激有活力，現場更是人山人海，感受到大家對賽馬運動的熱情及熱愛。而隨著馬季開鑼，備受市民及遊客歡迎的「快活星期三」（Happy Wednesday）亦於跑馬地馬場再次舉行！9月的「Happy Wednesday」化身為「時尚星期三」（Fashion Wednesdays）閃亮登場，將世界級賽馬與高級時裝完美融合，慶祝全新馬季到來。

上周日，NowUnited一眾成員與Ariel現身沙田馬場出席「2025/26馬季開鑼日」。(公關提供)

Ariel、Krystian及其他成員日前（10日）現身跑馬地馬場舉行的「時尚星期三」活動，Ariel更表示非常開心可於啤酒園（Beer Garden）享受美食及飲品；其他成員則對精彩的音樂表演搭配LED閃燈效果的傳統舞獅表演感到興奮！

Ariel、Rachel、Savannah及Sina等成員更親身嘗試製作特色飲品。(公關提供)

其後Ariel及Krystian更試用場內的大型室內4K LED幕牆及互動式AI揀馬站，體驗人工智能賽馬分析系統。(公關提供)

Ariel、Krystian及其他成員日前（10日）現身跑馬地馬場舉行的「時尚星期三」活動。(公關提供)

Ariel、Rachel、Savannah及Sina等成員更親身嘗試製作特色飲品，其後Ariel及Krystian更試用場內的大型室內4K LED幕牆及互動式AI揀馬站，體驗人工智能賽馬分析系統，查閱電腦合成等比大的馬匹亮相動畫，即時掌握實時騎師及賽事資訊等，加上現場樂隊表演，一眾Now United成員均感受到場內熾熱及興奮的氣氛。Now United成員在留港期間拍攝真人騷節目及音樂影片，並透過社交媒體，向數千萬名全球追蹤者分享他們在港的動態，向世界說好香港及本地賽馬故事。

Now United成員在留港期間拍攝真人騷節目及音樂影片，並透過社交媒體，向數千萬名全球追蹤者分享他們在港的動態，向世界說好香港及本地賽馬故事。(公關提供)

