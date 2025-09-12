「打波先嚟落雨」鄭仲軒挑機Tyson Yoshi拗手瓜：得佢有機會贏

「打波先嚟落雨」經典廣告的童星鄭仲軒（Eric），廿多年前仍是「純情四眼仔」，一句「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」講到街知巷聞，如今已成為Fit爆的「超級健身教練」，更是IFBB職業選手（IFBB Pro）。觀乎Eric在肌肉質量、身體對稱性、體脂率和整體體型等方面均屬巔峰狀態，完美呈現「生命滿希望，前路由我創」的宗旨，震撼一眾網友！



當年鄭仲軒一句「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」講到街知巷聞。

最近Eric參加全港最大型拗手瓜比賽，並連同另一位參賽者有「爆肌李敏鎬」之稱的健身教練Henry拍攝宣傳照。Eric直言今次參賽是為了身體力行教導學生，突破極限！他說：「無論健美比賽抑或拗手瓜大賽都是一項刻苦又極端的運動，但每每可以從比賽中認識真實的自己，挑戰一下身體與意志的極限，從而汲取更多經驗，可以教導及領導我的學生達至他們追求的運動目標！」

鄭仲軒重現「打波先嚟落雨」經典POSE

正如Eric的經典廣告對白：「其實落雨又有咩好怕喎！」一樣，勝負同樣乃兵家常事，最重要是玩得過癮，難怪Eric公開挑機「娛圈爆肌王」Tyson參賽，一決高下！他說：「如若要在娛樂圈找對手的話，我想跟Tyson拗手瓜，因為我覺得在娛樂圈中，只得他有機會贏到我，事關我知道他是『自律之鬼』，嚴控飲食及勤力操練，希望有機會跟他切磋一下！」Eric續說：「不過冠軍只得一位，得到好成績固然開心，但成功突破自己的極限才是最大的滿足感，所以我一向較著重進步及突破，希望每次比賽也能夠改善自己的弱項，做到問心無愧！」

「打波先嚟落雨」鄭仲軒挑機Tyson Yoshi拗手瓜（IG@tysonyoshi）

「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」鄭仲軒手瓜相當誇張。