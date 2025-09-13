吳家樂鄧兆尊大讚TVB綠葉楊證樺為人　受盡愛戴：冇私心嘅藝人

現年50歲的TVB綠葉楊證樺，與太太沈可欣瓣數多多，當中楊證樺除了幕前工作，又開設美容繡眉、寶石培育公司，之前又投資榮升保安公司老闆，落手落腳擔任演唱會保安，相當專業。他私下更不時出手助人，早前他被意外補捉到在元朗目擊有位伯伯跌穿個頭，一名女士上前幫忙止血，而楊證樺就伸腳畀伯伯挨住。對此，吳家樂鄧兆尊大讚楊證樺真係堅中之堅！



楊證樺沈可欣夫婦瓣數多多。（楊證樺沈可欣FACEBOOK）

任職保安公司的楊證樺到場工作，太太沈可欣則陪伴在旁。（葉志明攝）

楊證樺成為保安公司老闆，更在愛回家飾演自己。（楊證樺沈可欣FACEBOOK）

楊證樺又被目擊幫助受傷老伯。（FACEBOOK圖片）

吳家樂鄧兆尊在YouTube頻道《娛樂好好玩》中稱與楊證樺份屬好友，吳家更指楊證樺為人非常「抵得諗」：「無論係對幕前，對幕後，對大與細都係好人到不得了，啲報道我一啲都唔意外，因為係佢真性情。」而鄧兆尊覺得楊證樺「好抵諗」：「我哋出去拍外景，好多道具好多嘢拎，佢都好有修為，幫手拎不在話下，有老人家出到去佢都會畀張凳俾老人家坐，呢個男仔好好。」

吳家樂稱楊證樺從不講回報。（截圖）

吳家樂又爆料楊證樺人脈好廣：「我哋拍一部劇集講飛機，當時佢識航空公司，可以安排我哋去停機坪上架飛機度拍，拍咗一日，當時要開個大型記招去交代呢件事。成件事唔好以為係電視台或者航空公司安排，其實係楊證樺一個人去聯絡返嚟，好犀利，幕後九成九嘅人都好鍾意佢哋兩公婆，因為佢哋係一對完全冇私心嘅藝人。」

袁文傑、楊證樺到現場幫手搬運受山火威脅的貓狗，被網民野生捕獲。( 香港 領養 竉物/動物 facebook)