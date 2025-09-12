前港姐李明慧疑遭老公持刀架頸恐嚇案續審　陳燿陽庭上緊張抖大氣

1997年港姐亞軍李明慧於2003年嫁給已故教育家陳樹渠之幼子陳燿陽，婚後育有一對龍鳳胎。現年48歲的李明慧今年1月21日報警控老公在赤柱寓所持刀恐嚇襲擊，事後陳燿陽被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪。

陳燿陽被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪。（陳順禎攝）

李明慧昨日庭上以英語作供，指案發當日她與丈夫因聚會安排發生爭執，丈夫發脾氣並將家具掃落地，隨後用長約20厘米的刀從後架住她頸部，並揚言要殺害她。期間她大聲呼救，女傭趕來時丈夫放下刀但仍箍著她頸部。案件今日（12/9）在東區法院續審。

陳燿陽在等候開庭審訊前，在庭上不時閉目抖大氣，而且緊握雙手表現緊張。而李明慧則與家姐在庭上不時交頭接耳，顯的神情輕鬆，兩者形成強烈對比。

辯方陳詞，爭議李明慧遭被告持刀箍頸及恐嚇「會殺了你」的指控，僅屬李的一面之詞，在場女傭亦稱未發現有刀。控方則反駁，若非被告曾持刀，李必然不會提醒女傭小心刀。被告選擇不作供，亦不傳召證人，案件開庭審訊期間，被告細心聆聽控方作出的指控，不時用筆書寫記錄重點內容。裁判官林子康聽畢雙方陳詞後，裁定被告刑事恐嚇表面證供不成立、襲擊致造成身體傷害表面證供成立。案件押後至9月16日裁決。

李明慧離開法院。（陳順禎攝）

案件編號：ESCC224/2025