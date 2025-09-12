東張女神車禍現場曝光　左臂當眼位置恐佈傷口恐留疤痕

早前獲安排加入《東張西望》擔任主持的2024年落選港姐俞可程（Kanis），日前自爆發生車禍，生死懸於一線猶有餘悸。事發後她更新報平安，並公開車禍現場及傷口恐怖照片。



現年27歲的落選港姐俞可程接棒成下一任「東張男神女神」。（ig@kanissyu）

俞可程為了理想，毅然放棄工料測量師的高薪厚職加入《東張西望》。（ig@kanissyu）

俞可程日前發生車禍（截圖）

現年27歲的俞可程（Kanis）日前自爆發生車禍險死，及後再發文憶述事發經過：「8號風球下，朝早揸車返工，去到龍翔道入彎跣呔架車突然失控，撞上石壆，係無超速下衝力都好大，一撞上去全部airbags彈曬出黎，車外車內都出晒煙，經過嘅車都叫我即刻落車，驚架車着火。撞咗車嘅一刻唔係好知發生咩事，個頭有啲暈耳仔有啲wing，但係都係清醒，即刻攞電話報警，過程中好多車都停低幫手，多謝晒佢哋🥹🙏🙏🙏27歲人，第一次撞車，撞嗰一刻真係以為自己會死，好驚好驚險，但係最後行得走得，都算係只係輕傷，已經係不幸中嘅大幸，亦都係好幸運💕」

俞可程外貌甜美。（ig@kanissyu）

俞可程外貌甜美。（ig@kanissyu）

俞可程特別鳴謝當日幫忙的所有人：「向所有要喺惡劣天氣底下工作嘅人致敬，真係十分偉大 💓都好多謝幫過我安慰過我嘅所有人🥺 當下好無助，有你哋小小既幫助都巨甚意義，真係好感謝感謝💓🙏」她公開車禍現場及傷口恐怖照片，其座駕白色Tesla撞上右邊石壆，右邊車頭損毀嚴重。另外俞可程（亦有展示左臂傷口，前臂大塊皮膚被剷走，幾近見到真皮層恐會留下疤痕，但她仍樂觀笑說「多咗一個Tesla紋身」。

俞可程公開車禍現場照及傷勢。（ig@kanissyu）

俞可程公開車禍現場照及傷勢。（ig@kanissyu）

俞可程公開車禍現場照及傷勢。（ig@kanissyu）

俞可程公開車禍現場照及傷勢。（ig@kanissyu）

俞可程公開車禍現場照及傷勢。（ig@kanissyu）