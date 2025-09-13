《愛回家》「頭皮」吳卓衡拍短劇做男一　1劇竟頂香港大半年收入

現年27歲的吳卓衡因在《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安好友「頭皮」而為人熟悉，不過他去年離巢後北上發展，除了街頭賣唱、送貨以及開「港樂交流室間」外，原來亦悄然加入短劇行列，更升呢為《陳皮想靜靜》擔任男主角！

吳卓衡在《愛．回家之開心速遞中飾演「頭皮」。（IG/@keefe_ng）

中國短劇風靡全球，當中吳卓衡飾演的 《陳皮想靜靜》以廣東新會為故事背景，講述愛情主題，採用電影拍攝手法結合港式喜劇元素，通過人性逆轉的情節推進劇情發展，並展現新會陳皮文化，助力當地文旅產業。吳卓衡接受《香港01》訪問時稱：「他稱用了一個月時間籌備和拍攝，但收入非常理想：「收入已經可以頂到我之前喺香港做嘢大半年嘅收入有多，都去到6位數，好好彩呢個係有budget高質量嘅短劇，仲要係重點短劇添。」

升呢做男一。（微博照片）

非常厲害。（微博照片）

不過當選做男主角亦非易事，吳卓衡透露：「其實個過程好艱辛，casting同傾劇本來來回回兩地跑都跑咗好多次，但都好開心，終於有機會可以孝順吓屋企，請屋企人去旅行。」佢咁透露拍短劇挑戰非常大，因有不少密集式的拍攝：「試過一日要拍7、8場情緒大爆發嘅戲，喊到我冇淚水好似塞住咗咁，成對眼腫咗。」為了更好的拍攝，吳卓衡亦有找普通話老師去惡補普通話，非常認真。

吳卓衡出身醫護世家，爸爸是前線的急症室醫生，媽媽是註冊護士現開設醫療公司，連公公和婆婆也是中醫。（IG/@keefe.ng）

吳卓衡飾演《大醬園》萬卓榆。（IG圖片）

吳卓衡演技備受讚賞！（IG/@keefe_ng）

吳卓衡出身醫護世家，父親是醫生，媽媽經營醫療用品，基本上家境屬於中上，讓他可以放心追夢。但一直發展平平，至今仍只得《愛．回家》頭皮及《法證先鋒IV》飾演變態殺手令人留下印象。