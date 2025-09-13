黃曉明舊愛保養護膚使用量驚人　自爆年用過百盒面膜唔輸范冰冰

內地男星黃曉明曾與葉珂有一段情，雖然二人已分手了，但女方的熱度依然不減，不時開直播都引來不少關注。而貴為人母的葉珂，無論在樣貌還是身材上狀態都非常好，依然少女感十足，但原來不講不知其在保養方面都相當誇張，在不包括醫美項目在內，單是精華、防曬等用品預估一年花費需高達數十萬元人民幣。

黃曉明在2024年高調認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

活躍社交平台與網民互動的葉珂，近日就大方分享變美保養的心得，她表示：「我一年不說醫美，一年用掉幾十瓶防曬，一年全身也塗幾十瓶精華，然後一年喝N多內服，然後一年面膜我用掉上百盒。」強調只要露出來的皮膚地方，其都會覆蓋塗抹，粗略估計一年在這種保養花費上應該高達數十萬元人民幣。

葉珂依然少女感十足。（微博圖片）

而葉珂一年用能用上過百盒面膜，絕對能與范冰冰較量。因為她有「面膜狂人」的稱號，曾被拍攝到搭車敷面膜、坐電梯敷面膜，甚至敷面膜行街，有傳其一年要用上700塊面膜，相當驚人。她曾發文表示：「大家經常看到我不管吃飯、睡覺、坐車、給影迷簽名都在敷面膜。講真，我確實是應該把市面上所有的面膜都試遍了，江湖謠傳我一年敷700張面膜，我想說……這才哪到哪，還遠遠不夠呀。我的夢想就是除了工作和吃胖胖，其餘的時間都要敷！敷！敷！才不枉我來到這。」