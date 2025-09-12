楊洛婷黃天翱疑為18蚊被指呃飲呃食遭封「乞兒夫妻」　本尊親回應

前港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）在2014年結婚，婚後育有一對仔女，一家四口幸福美滿，兩公婆一向恩愛，而且形象討好，但近日就有網民在Threads大爆楊洛婷同老公「呃飲呃食」，又狂踩他們是「乞兒夫妻」，掀起網民熱烈討論！

日前有網民在Threads上載楊洛婷同黃天翱的合照，並留言：「乞兒夫妻 專門投訴 呃飲呃食 呃折頭！呃甜品！呃車飛！始終唔知佢哋叫咩名。」其後該網民繼續留言：「佢老婆係咪真係參加過香港小姐？」、「好想知道個女乞兒叫咩名有冇人可以幫幫我」、「中文名係咪叫楊洛婷？」又寫下對話還原事件：「黃天翱:畀個白飯我，侍應:白飯收18蚊，黃天翱:你而家咩態度呀？叫你經理嚟。經理:先生有咩幫到你？黃天翱:而家想要碗白飯，可唔可以唔收錢，收嘅以後唔嚟，同上網唱衰你地。經理:無奈地當請乞衣食」。

有網民在Threads上載楊洛婷同黃天翱的合照，斥他們是「乞兒夫妻」。（Threads截圖）

還原事件。（Threads截圖）

事件掀起網民熱烈討論，更留言表示期待後續發展，亦有網民留言力撐楊洛婷，大讚對方工作態度專業，兩公婆都十分nice，認為只是誤會一場。對此，楊洛婷在接受傳媒訪問時表示未有深究事件，直言其他人寫咩都無所謂，自己一切從心出發，認為大家都知道自己為人如何，尤其是合作好多年的朋友。

