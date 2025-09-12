陳豪陳茵媺夫妻檔搵銀　分享「愛情保鮮劑」：一年一次二人世界

陳豪是娛圈出名的好老公和好爸爸，與港姐陳茵媺育有兩子一女，家庭生活美滿又令人羨慕。陳茵媺出道時參演過《畢打自己人》、《法證先鋒III》等劇，也是TVB力捧女星之一，後來與陳豪結婚後淡出，專心相夫教子，雖令不少觀眾感到可惜，但仍為她的生活感到高興。

陳豪陳茵媺夫妻檔搵銀。（大會圖片）

雖則男主外女主內，但可以夫妻檔的場合，陳茵媺也不抗拒出席齊齊「搵奶粉錢」。早前有保險公司活動邀請陳豪，陳茵媺夫妻檔出席，想不到今年44歲陳茵媺的外貌更勝從前，一舉一動都透出優雅女性的魅力。

會上，陳豪更許下承諾，幫助愛妻追尋參選時，探索世界的願望。陳茵媺：「當年說想成為成功人士、去看更大的世界；但現在看見小朋友健康成長，已經覺得自己好成功。接下來的人生，好想同先生一齊放慢腳步，體驗不同城市的生活，一圓當年夢。」陳豪表示，透過有關旅居生活計劃，可以達成當年受妻的願望：「之前在電視聽過他提及想探索世界的心願，現在可以一起去京都看紅葉，再去峇里感受慢活。」更分享「愛情保鮮劑」貼士，自己會一年一次去外地拍拖：「男人要有擔帶，說過的是要做到，一年一次的二人世界不能少。兩人拍拖， No kids，做一啲浪漫的事，感情自然更深厚，要以彼此的關係為重。」

