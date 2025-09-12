東張西望｜樓梯底鐘錶舖變天？　周潤發旅發局宣傳片都係呢度取景

「利成錶行」近日鬧出土地紛爭，有大廈事主表示，「利成錶行」已有10年沒有開張，有大廈事主何小姐接受《東張西望》訪問指「錶二代」吳家強（John）霸地等賠償。「俾你喺度做嘢，霸咗呢度，你想霸到幾時？你都冇做成10年，突然之間擺啲錶落去，話申請保育，係咪傻㗎佢？」李先生：「有人要嚟拆，佢又搲爛腳，要人賠補錢先肯走。」

劇集《殺手》曾在此地取景。（《東張西望》截圖）

旅發局都拍過宣傳片。（《東張西望》截圖）

旅發局都拍過宣傳片。（《東張西望》截圖）

樓梯底鐘錶舖「利成錶行」。（《東張西望》截圖）

吳家強接受訪問時，表示該修理錶舖為其父吳拾師傅於60年代，向隔籬店舖購買業權後間出的舖頭。他無奈地表示，早年收到屋宇署清拆令，經傳媒廣泛報道後一直相安無事了10年，直至最近，他及整座大廈業主又收到屋宇署的信件，指其店舖違反消防條例，需要加裝防火牆。

樓梯底鐘錶舖吳家強。（《東張西望》截圖）

該店舖曾為劇集《殺手》的拍攝場地，吳家強也以錶舖老闆「粉墨登場」，同時錶舖也是早年旅發局宣傳片中其中一個場地，周潤發發哥也曾在該店拍攝。吳家強受訪時，表示自己由樓梯底和爸爸學識修理鐘錶手藝，直言「樓梯底」就是他的根：「我而家為咗一個以博物館形式，一個情懷形式，見證香港鐘錶業嘅發展史。」

樓梯底鐘錶舖。（《東張西望》截圖）

吳家強展示樓梯底鐘錶舖圖則。（《東張西望》截圖）

吳家強展示樓梯底鐘錶舖圖則。（《東張西望》截圖）

樓梯底鐘錶舖變天？（《東張西望》截圖）

樓梯底鐘錶舖變天？（《東張西望》截圖）

有業主投訴，直斥吳家強「霸地」，吳家強也回應，指其父多年前在生時，就已從隔壁店舖買下業權。「點可以講『霸』？呢度入伙時間係1957年，我爸爸1959年就喺度。」他也向《東張西望》展示圖則，指出樓梯底鐘錶舖原歸旁邊的2A店舖：「我爸爸當年係同隔離業主買。我再重申，呢度已經賣咗俾現任業主，已經間開咗，呢度係你嘅，以後唔會有人搞你。拾叔你放心啦。呢個係我由細到大知道，但係嗰陣時邊度有合約啫，只係口頭承諾，但係個契有冇入則屋宇署，我就唔清楚。」

他又說：「唔開舖就唔代表唔做生意？我覺得呢度仲有個保育價值同埋傳承價值，如果要成幢業主負責，我喺度同各位業主講句對唔住，係因為我令到你哋好煩惱。我大膽啲喺度講，責任我一力承擔。你哋罰幾多，我賠返晒俾你哋。」

（《東張西望》截圖）

識嘢嘅人，一睇串英文就知「錶二代」吳家強喺邊間公司做過。（《東張西望》截圖）

《東張西望》又表示，其實「錶二代」吳家強原來「不是nobody而是somebody」，憑修理鐘錶手藝加入國際著名鐘錶品牌：「我係負責全亞洲培訓嘅教授，我係首席華人教授，教佢哋整錶，管理成個修理部點樣運作？我嘅技術喺呢個真真正正污糟邋遢，冬冷夏熱嘅地方學到。去所有展覽館，啲老師識我嘅原因。Master John，就係喺香港出嚟。我就係喺樓梯底出身，我叫樓梯強。你要我條命，我可以換到畀你，因為呢個係我嘅根，我冇咗呢度，我冇今日。」

「錶二代」吳家強堅持保護爸爸心血。（《東張西望》截圖）