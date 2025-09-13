林秀怡餐廳生意受寒冬期打擊　靠積蓄苦撐慶幸疫情前未有開分店

林秀怡昨日（12日）出席全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》記者會，她在接受《香港01》訪問時透露製作團隊為求效果逼真，事前完全保密目的地：「係都有啲驚喜我覺得！同埋我冇諗過公司係會有啲咁真人騷嘅真人騷囉，因為通常都以為做假，我初頭都以為，諗住一定會話畀我哋知呀，呃下大家咁樣，點知原來今次係嚟真嘅，嚇死我！」

林秀怡覺得今次的旅程打破了她對內地飲食文化的既有印象，她指：「以前喺香港講起辣，一定會諗起重慶，但去到先發現，原來重慶係著重『麻』，而長沙先係真正嘅『辣』，可以話係一路誤會咗！」她直言拍攝去到中段時更對辣一度「食到驚」，甚至吃到肚痛，但返港後反而開始想念那種味道。

林秀怡本身有開設自家餐廳，但面對各行各業都處於寒冬期，她坦言生意「一定比以前差」，要靠過往的積蓄苦苦支撐。面對經營困難，她表示不想浪費多年來的心血，所以仍在努力堅持：「我哋始終係小店生意，你話有冇大賺錢就一定冇。」林秀怡為了留住食客，不斷推出新款菜式，同時堅持手作水準，希望以誠意打動顧客：「咁希望大家好快捱過呢個時間，然之後好快可以進入一個新的明天。」

林秀怡透露生意雖然沒有增加，但食材、舖租等成本樣樣加價，令經營百上加斤。而租金方面，她指：「我哋又的確係冇特別去可能同業主講話可唔可以減租呀咁樣，因為佢畀我哋嘅加幅其實係每年好正常嘅加幅嚟嘅。」餐廳亦將人手由高峰期的五、六人，縮減至三個人。但其實在疫情前，林秀怡是有想過擴充生意開分店的，甚至已四出睇舖，但計劃最終未有實行，今時今日她反而感恩當時的決定：「如果我哋疫情之前突然之間開咗間分店，咁其實就會再傷多幾錢重啦，咁都係啦，都感恩嗰下冇，冇去到嗰步。」她期盼經濟盡快復甦，讓所有小店都能走出困境，迎來新的明天。

開業已經多年，林秀怡指「我哋係冇賺冇蝕」，更直指餐廳「頭嗰幾年賺咗嘅錢我哋就冚返落去啦已經，咁我哋而家當係重新嚟過，慢慢一切從頭開始。」