陳懿德澄清主持《聲秀》壓力冇爆煲　化妝間截擊森美求教

藝人陳懿德昨日（12日）出席全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》的記者會，她接受《香港01》訪問時表示今次旅程最怕是「執行李」，因為不知道會去哪裡，她甚至連飯煲都帶了：「我好彩將冬天同夏天衫褲都掉晒落喼，甚至帶埋飯煲同麥皮，驚冇嘢食！」這種未知的刺激感，正是節目的魅力所在。陳懿德憶述旅程中最驚險的，莫過於要挑戰滑水，這更是她「人生最大嘅恐懼」。原來她腳有舊患，一直擔心會因傷患而無法完成，但在驚恐之中，她最終還是成功克服。這次旅程除了驚險，亦有溫馨時刻。她與丁子朗及馬貫東一同到訪「中國最北端」的漠河，在有機會看到極光的環境下促膝長談，陳懿德形容那次經歷令他們「敞開心扉做friend」，彼此認識更深。雖然整個旅程玩得盡興，食得開心，但她也笑言因此增磅五磅，可謂「滿載而歸」。

藝人陳懿德出席全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》的記者會。(胡凱欣 攝)。(胡凱欣 攝)

這次旅程除了驚險，亦有溫馨時刻。陳懿德與丁子朗及馬貫東一同到訪「中國最北端」的漠河，在有機會看到極光的環境下促膝長談。(胡凱欣 攝)

陳懿德憶述旅程中最驚險的，莫過於要挑戰滑水。(胡凱欣 攝)

另一方面，陳懿德首次獨挑大樑做《聲秀》的主持，她曾言壓力大到爆煲，但她澄清早前被指「壓力大到喊」的傳言，她指說法有點誇張，強調自己只是希望能好好把握機會，做到最好。陳懿德為了主持能力再進步，她重溫歷屆《聲夢》、《超級巨聲》及《中年好聲音》等節目，做足功課。陳懿德更遇到森美，所以馬上上前向其請教，她在化妝間鼓起勇氣問：「森美大哥，可唔可以請教下你點做，分享咗好多佢以前做節目嘅經驗，我真係好感激佢。」她亦向台前幕後、甚至觀眾等超過二十人收集意見，集思廣益。被問到覺得自己在今次主持上得到幾分，她給了75分，比之前的60分上升了15分：「我應承大家，每一次錄影、每一集，都會比之前做得更加好。」她自爆每晚都看歷屆《聲夢》、《超級巨聲》及《中年好聲音》等而抱著電話入睡，她更連對白都抄下來，其努力可見一斑。

陳懿德首次獨挑大樑做《聲秀》的主持，她曾言壓力大到爆煲，但她澄清早前被指「壓力大到喊」的傳言，她指說法有點誇張。(胡凱欣 攝)