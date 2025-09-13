丁子朗首闖內地劇《搏憶》口碑好　靠「演技」突圍而出打開市場

藝人丁子朗昨日（12日）出席全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》的記者會，接受《香港01》訪問時表示自己體驗一場「話走就走」的旅行：「呢個係我自己好想做，但冇咁嘅勇氣，咁呢個節目就畀咗個勇氣我哋。」但他在預計衣服時卻失預算，因為有問過節目組，但節目組給出的指示是「偏夏天嘅衫，但有啲地方都凍」，結果是低至負10度，更要向人借衣服穿。

藝人丁子朗出席全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》的記者會。

最令丁子朗難忘的，是在哈爾濱體驗「夏天滑雪」，「我真係估唔到夏天可以喺戶外滑雪，原來當地夏天氣溫都只係廿零度，佢哋靠幾部造雪機不斷噴雪，造雪速度快過融雪就得！」他形容當時「上身T-shirt，下身滑雪褲」的感覺非常神奇，是個難得的體驗。除了哈爾濱，他們更去到全國最北，鄰近俄羅斯的漠河，可以夏天見到極光的地方，令他大開眼界，直言「會再去多一次」。

最令丁子朗難忘的，是在哈爾濱體驗「夏天滑雪」。

最近丁子朗於《俠醫》中演出的角色奸到出汁，讓不少觀眾看得咬牙切齒，亦有不少人大讚其演技。對此他笑言，拍完這套劇後似乎「做壞人做上癮」，連演繹其他角色都帶點「壞壞哋」的感覺。他坦言最近去試戲時都多了壞人的角色，對此並不抗拒：「真係可能我骨子裏之間，多咗一個壞人嘅基因走出嚟，咁所以呢個真係好好玩嘅事情，我又唔怕話咩定型。」

丁子朗拍完《俠醫》後似乎「做壞人做上癮」。

除了《俠醫》外，早前播出作為丁子朗進軍內地頭炮的懸疑劇《搏憶》同樣獲得極佳迴響。他於《搏憶》中飾演小吳時亦被網民指帶有壞壞的感覺，但他則指其實並不是壞：「每個人係各懷鬼胎去諗一件事情，但就唔係真係壞囉，只不過係我想用我嘅身位去查呢單case，佢用佢嘅身位得到佢想要嘅嘢，但係最後真係大家都係為件事好。」丁子朗最初都非常擔心自己的港式口音會影響觀眾觀感，幸好最後反應正面，令他放下心頭大石，更有信心在之後的內地劇集中繼續以原聲演出。 丁子朗拍完《搏憶》後，叫做多了一個代表作：「對於好多世界唔同地方嘅製作人嚟講都一個強心針嚟嘅，咁所以拍呢套劇，的確係對我之後接戲、拍唔同種類嘅劇集係有呢個幫助。」

除了《俠醫》外，早前播出作為丁子朗進軍內地頭炮的懸疑劇《搏憶》同樣獲得極佳迴響。

對於勇闖內地，《搏憶》的成功會否令丁子朗走的會順暢一點時，他形容每次到內地工作都像「新人重新來過」：「喺內地拍戲呢，每一次都覺得自己係新人嘅感覺，呢個係心態上好大嘅改變。」他又表示香港市場較小，拍劇時總會遇到合作過的熟悉面孔。但在內地，每拍一套新劇，整個團隊都是全新的，遇到熟人的機會微乎其微，這種新鮮感讓他心態上有所轉變。

對於勇闖內地，《搏憶》的成功會否令丁子朗走的會順暢一點時，他形容每次到內地工作都像「新人重新來過」。

丁子朗面對內地龐大的市場和激烈的競爭，要怎樣才可以突圍而出，他覺得自己最終還是要靠演技：「因為內地好多唔同嘅戲種，咁所以如果你每一個戲路都carry得到嘅話，我相信你嘅口碑會喺度。一套戲做得好，有第二、第三套戲啲人就會搵你囉。」