俠醫｜丁子朗女伴換不停　呢頭激吻完廖慧儀轉個頭又攬實王嘉慧

TVB劇集《俠醫》昨日（12日）播出一集中，「奸人組」方面又有新搞作，「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）、鄭子誠及劉佩玥的關係始終都是千絲萬縷，真的是「剪不斷理還亂」。

丁子朗得知劉佩玥與陳豪關係良好，所以用一張20萬的支票收買她，希望從她方面得知陳豪的「脈脈通」正在做什麼，知己知彼，但就超級嘴賤：「係咪好賺啊？好過你陪幾晚老闆啦。」但是對丁子朗失去興趣的劉佩玥反駁一句：「我又唔係等錢開飯，我記得你點對我㗎！你咁賤格，點解我要幫你做嘢？」但是20萬，對劉佩玥來說的確又很大的引誘，最後她還是收下了支票。

鄭子誠在自己的房中見到丁子朗與劉玥密斟，以為他想「食回頭草」，跟自己搶女伴，所以當劉佩玥離開後，他馬上衝入丁子朗房間教訓他：「你唔畀我繼續食條地產妹，你自己見完又見，你又話我搭沉船，你依家翻啅佢喎。你把口識話人唔識話自己啊？你玩認真啊依家？」丁子朗則冷靜回應：「你估我係你咩？」之後他指出脈脈通有新搞作，所以才派劉佩玥去做「二五仔」。丁子朗其實看穿馬貫東對劉佩玥沒有防範，所以才找她去刺探軍情。

雖然劉佩玥因為陳豪的善意對待而陷入了掙扎，到底應否出賣陳豪，但面對金錢的利誘下，劉佩玥最後還是拿走了脈脈通的新產品予丁子朗。作為「富二代」的丁子朗身邊女伴當然有很多，除了廖慧儀外，連王嘉慧亦是其中之一，還左擁右抱。

