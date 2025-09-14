我愛九龍城｜65歲李文標爆鄭伊健鮮為人知真面目：我唔爆冇人知⋯⋯

HOYTV劇集《我愛九龍城》正在熱播中，當中經典綠葉65歲李文標亦有客串演出，他表示今次客串，主要理由因為黃澤鋒，他說：「我收到劇本話同黃澤鋒有對手戲，我立刻答應，我哋當年拍廣告識，角色要做豬肉佬，劇組叫我唔好介意，我點會呢？我入行到而家都未演過豬肉佬，咁開工又可以見到返啲朋友，真係好開心。」

李文標與黃澤鋒《我愛九龍城》合作，原來二人識於微時。

「同埋仲有波姐（馮素波）我當年同佢喺亞視有好多套戲合作，我喺金錢logo年代嘅亞視同佢合作喎，我哋拍完嘢仲會一枱咁食飯，每一日見面仲多過屋企人，感覺大家係親人嚟。」

劇中主景大部分是九龍城，而九龍城這個地方對李文標亦充滿回憶，他說：「九龍城我太深印象，我爸爸係教車師傅，自細就車我去九龍城，因為我鍾意睇飛機，而家啲小朋友可能唔知，我見到直頭係驚，因為太近喇，飛機轆直頭好似會掂到大廈啲天綫咁，你話幾近呀？個感覺好特別。」

李文標現階段享受演戲，亦有不少時間登台唱歌。

「另外九龍城令我覺得特別呢，就係因為當年我入咗邵氏，當年嗰到有間叫洞天餐廳，嗰到係一個出發點，集合哂武師啦、替身啦，我哋喺嗰到出發嘅⋯⋯咁之後到特別喇TVB年代，當年鄭伊健、李家聲、錢國偉⋯⋯佢哋就好衰嘅，我就唔飲得嘅，佢哋就圍攻我，俾佢哋隊我飲6，7枝啤酒，真係攪唔掂，但呢啲係好開心嘅回憶，所以九龍城畀我感覺好多同好特別。」

李文標爆鄭伊健原來好飲得。

「鄭伊健好飲得㗎，你唔好睇少佢⋯⋯伊健基本上係一個酒筲箕，我唔知佢之後有冇嘔？但真係好飲得，佢飲啤酒好似倒落去咁，佢係最飲得呀，我唔爆冇人知，出得街唔駛驚，（咁佢酒品如何？）鄭伊健呢個人真係要讚，首先好有禮貌，可能家教好，佢見親人都會點頭，無論係咩人佢都會點頭先，真係好嘢，我自己都做唔到，咁佢演戲又得、唱歌、身型都掂，佢係一個好全面嘅藝人。」

65歲李文標keep得好非常好。