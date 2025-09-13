林子祥葉蒨文親解多年不生育之謎　互爆對方核突習慣竟與廁所有關

現年77歲林子祥與63歲的老婆葉蒨文 (Sally) 結婚29年至今一直十分恩愛，兩人除了是夫妻也是戰友，在舞台上多次合作。他們將於十月登陸紅館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE》演唱會-香港站，近日亦已展開了宣傳活動，兩人一起接受多個媒體的訪問，並罕談他們的婚姻生活。最近林子祥與老婆葉蒨文就作客查小欣全新YouTube 頻道「紅查館」接受訪問，兩人更親自解開了近30年未有生兒育女之謎。

林子祥和葉蒨文為TVB音樂節目《今晚有歌廳》錄影。（林迅景 攝）

林子祥、葉蒨文 。(公關提供)

林子祥與葉蒨文於1996年結婚至今做了29年夫妻，但一直未有生小朋友。他們接受查小欣訪問當天，林子祥與第一任太太所生之子林德信的女兒亦有跟爺爺和嫲嫲一起出現，葉蒨文不對乖孫表現出一副錫到燶的模樣，不禁令人疑惑她與林子祥為何不生小朋友。查小欣問葉蒨文這麼愛小朋友為何自己不做媽媽，葉蒨文直言：「我唔鍾意細蚊仔㗎。」原來葉蒨文並不特別喜歡小朋友，覺得他們很嘈吵，亦難以控制，而林子祥性格內向，也不喜歡別人說話大聲。

葉蒨文表明自己不喜歡小朋友。(節目截圖)

葉蒨文寵愛林德信的女兒，竟然是因為她覺得林德信的女兒是自己媽媽輪迴轉世的。葉蒨文說：「到佢哋（林德信跟太太）話懷孕嗰時，我都嚇咗一跳，因為和我媽離世時間好接近。我話孫女會喺3月15號出世，但最後佢早咗4日出世，但其實3月11號就係我爸爸生日。」葉蒨文又指她的孫女特別偏愛她：「佢得2個月時，入到房見到我過世媽媽同爸爸嘅相，竟然會開口講媽媽！我覺得佢係『嗲哋媽咪混合咗』」。

林子祥與葉蒨文的孫女探班，勁可愛！（大會圖片）

林子祥和葉蒨文在訪問中又敞開心扉，亦互數對方生活上的核突習慣。葉蒨文爆料說：「佢唔鍾意飲嘢，又唔鍾意屙尿！」林子祥即時反駁說：「我唔鍾意飲嘢，但我鍾意屙尿嘅，但唔飲嘢點屙尿啫？」查小欣就指之前林子祥曾向她透露，葉蒨文不喜歡沖廁所，葉蒨文對此竟直認不諱說：「係呀我唔想嘥水呀！我會去好多次先沖一次」，林子祥即時唉了一聲，相當搞笑。他們夫妻倆表示一直都覺得自己好有福氣，感恩上天賜予他們幸福的家庭。向來富有幽默感的林子祥，不時會開老婆玩笑，直言自己不愛人說話大聲，但就娶了一個大聲說話的老婆。至於葉蒨文原來最憎鬍鬚佬，卻嫁給了一直留有鬍鬚的林子祥。

林子祥與葉蒨文接受查小欣訪問。(節目截圖)