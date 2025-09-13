袁詠儀兒子張慕童剛成年滿18歲留鬚根添佬味　濃眉大眼撞樣金城安

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）是圈中出名俊男美女，兒子張慕童（魔童、Morton）遺傳了父母優良基因，愈大愈靚仔，更被封為「最靚仔星二代」！今日（13日）張慕童在IG Story分享多段疑似留學生活的短片，並罕有自拍正面靚仔樣，昔日稚氣減退，還留了鬚根，竟撞樣《愛回家》的「金城安」周嘉洛！

張智霖和袁詠儀甚少讓兒子正面樣曝光，大多數只見側面樣和雙眼相，今次張慕童拿起手機自拍正面樣，五官深邃、濃眉大眼，雙眼皮亦十分明顯，再加上一頭卷曲的中長髮，比爸爸的帥氣過之而無不及。剛成年滿18歲的張慕童，比起孩童子添了一份「佬味」，baby fat明顯消減不爫，唇上還隱約見到留有鬚根，但依然青靚白淨，看上去跟搽上厚粉出鏡的「金城安」周嘉洛甚為相似，十足孖生兄弟。

今年6月張慕童出席中學畢業典禮，網上流傳他上台領證書的短片，紛紛留言大讚他高大靚仔，但行路時的體態就掀起網民熱議。張智霖早前透露兒子與本月4日生日的媽媽袁詠儀慶祝完54歲生日後，便會起程到外地升學。

張慕童在最新分享的短片中，見到疑似是他在外地留學的生活片段，其中包括與友人夾BAND和編曲的短片，歌曲旋律聽起來水準不俗。袁詠儀曾笑稱兒子唱歌似「劏雞」，反而對編曲有興趣，作為父母當擔心兒子日後謀生問題，「大學生活後就要面對自己人生，最緊要開心，搵到自己鍾意嘅嘢，佢而係獨立個體，做阿媽嘅理唔到咁多，後面嘅路等佢自己去行。」

據知魔童之前在香港讀國際學校（Hong Kong International School，簡稱HKIS），創校超過50年，屬本港首批國際學校，提供美式課程，並重視體藝發展，設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等，吸引不少星爸星媽安排子女入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、著名導演王家衛的兒子等，全年學費由$224,800至$263,300不等，每學期另再交$11,500基本建設費（Capital Levy），故入讀學生非富則貴！

行路時手臂擺動動作較大，亦有少少駝背。（影片截圖）

